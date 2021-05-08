

«مايك المعجزة» ديك يعيش بدون رأس | فيديو.. صور «مايك المعجزة» ديك يعيش بدون رأس | فيديو.. صور

شاهدنا علي مر العصور معجزات كثيرة منها الأفعي ذات الرأسين، سلحفاة عمرها تجاوز 200 عام، ولكن هل شهدنا من قبل ديك يعيش بدون رأس.



الديك "مايك المعجزة"، وهو ديك أبيض اللون، عاش في إحدى مزارع ولاية كولورادو الأمريكية، و عندما بلغ من العمر 5 أشهر وتحديداً في 10 سبتمبر 1945، قرر مالك المزرعة تناوله على وجبة العشاء، ولكن حدثه المفاجأة.



وقد قام الرجل بالفعل بقطع رأس الديك وعند هذه اللحظة تغير كل شيء، لم يسقط مايك وبقي واقفاً بالرغم من قطع رأسه، لا بل وقف ثابتاً مكانه وكأن شيئا لم يحدث.

اقرأ ايضا| الأولي من نوعها.. أول دعوى قضائية من «فيل» ضد حديقة الحيوانوعند عدم موت الديك، قرر الرجل الاعتناء به وإطعامه عن طريق الماء والحليب وحبات الذرة الصغيرة، وذالك مباشرة عن طريق حلقة مستخدم إبرة حقن صغيرة.ومن هنا بدأت الشهرة وتسميت الديك "مايك المعجزة"، وأصبح ولسن مالك الديك واحدا من أهم الأثرياء، وكان الأشخاص يتهافتون ويدفعون الأموال الطائلة، لكي يشاهدون ذات الديك الذي لا رأس له، وأيضا أخذ يسافر عبر البلاد لمشاهدته.ولكن يوم 17 مارس 1947 شهدت رحلة مايك الأخيرة وذالك في أحدس الفنادق الشهيرة بأريزونا، أختنق حلق الديك بسبب حبة ذرة علقت في حلقة، ولم يكن مع الرجل بعض من الأدوات لمساعدته حتي تنتهي حياة "مايك المعجزة" التي استمرت 18 شهر حياة بلا رأس.



