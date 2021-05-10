

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم 10 مايو استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم 10 مايو

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الاثنين 10 مايو 2021.



وشهد سعر الدولار الأمريكي، تراجعا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو 2021- الرابع من شهر رمضان الكريم.



وانخفض سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

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بينما تراجع بقيمة بلغت قرشين في البنك التجاري الدولي مصر، في حين انخفض بقيمة تراوحت بين قرشا واحدا وقرشين بالبنك المركزي المصري.وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.60 جنيها للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.وعالميا.. انخفض مؤشر الدولار هذا الأسبوع وسط انخفاض في العوائد، وارتفع اليورو نتيجة ضعف الدولار وارتفاع المعنويات الإيجابية للمستثمرين بسبب البيانات الاقتصادية الإيجابية.وكانت مكاسب الجنيه الاسترليني محدودة حيث تراجعت العملة، التي تتسم بالتقلب، بعد ارتفاعها في بداية الأسبوع، وهو ما حدث نتيجة لانخفاض للدولار الأمريكي بشكل قوي.وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع بنسبة طفيفة، مدفوعة بزيادة قلق المستثمرين بسبب عاملين الارتفاع الحاد في حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار مخاوف البعض من تفشي موجة ثالثة من الوباء.وأدى اقتراح بايدن بزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأثرياء الى زيادة الطلب على سندات الخزانة، متخطياً تأثير البيانات الاقتصادية الإيجابية.