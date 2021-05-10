

أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-5-2021 أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-5-2021

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.





إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر بني سويف للأسمنت، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية الجديدية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، جلاكسو سميثكلاين، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مطاحن مصر الوسطى، مصر للألومنيوم، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للمحاصيل الزراعية، العرفة للاستثمارات والاستشارات.





البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.7 مليون ورقة مالية بقيمة 819.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.37%، والعرب على 6.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 46.9 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، على التوالي.





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12902 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.



وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



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تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 202.2 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبوات الطبية، 166.8 ألف سهم، 750 ألف سهم، 858.3 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير، 868.8 ألف سهم، 745.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 24111 سهم.الحديد والصلبأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، اعتذار الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن الاستمرار في مناقشة عرض شركة صحاري نظرًا لعدم قيامها بموافاتها بكافة البيانات التي طلبت منها، وتؤكد الشركة القابضة أنها ماضية في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالتصفية.أوراسكوم للتنميةأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات لتصل إلى 1,46 مليار جنيه بنسبة 61,5% مقابل 903,8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1,2 مليار جنيه بزيادة قدرها 156,2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، وارتفع مجمل الربح بنسبة 152,9٪ ليصل إلى 574,9 مليون جنيه مقابل 227,3 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020 وتحقيق هامش مجمل الربح بنسبة 39,4٪.وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 171,8٪ لتصل إلى 590,9 مليون جنيه وهامش 40,5% مقابل 217,4 مليون جنيه وهامش 24,1% في الربع الاول من عام 2020، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 174,6% لتصل إلى 694,0 مليون جنيه مقابل 252,7 مليون جنيه مصري في الربع الاول 2020.تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على Libor وCorridor، فقد انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 11.9٪ لتصل إلى 70,1 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 79,6 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020، ارتفع صافي الربح بمعدل 4,8 مرة لتصل إلى 438,5 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021 وهامش ربح 30.0% مقابل 91.9 مليون جنيه وهامش ربح 10,2% خلال الربع الأول 2020، وقد ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 22,4% ليصل إلى 2,5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 2,0 مليار جنيه في العام المالي 2020.التوفيق للتأجيرأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه.تي.ليس)، تحقيق صافي ربحية بلغت 77 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي 2021 مدفوعًا بأرباح عملية التوريق لم يتحقق في أي من الأعوام المالية الكاملة 16 الماضية، وزاد صافي الربح الأول لعام 2021 يزيد بنسبة 306% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم العقود المنفذة، والتي بلغت 842 مليون جنيه، وهو يعتبر أكبر حجم عقود تم تنفيذها في أي ربع مالي طيلة عمر الشركة، وفي نفس الوقت أن ما تم تنفيذه من عقود في هذا الربع يعد أكثر مما تم تنفيذه خلال سنة مالية كاملة ولعدة سنوات من عمر الشركة.الرقابة الماليةأصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا اليوم الاثنين، برفض التظلم المقدم من الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي المتعلق بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 6 جنيهات للسهم إلى 0.5 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 30 مليون سهم بدلًا من 5 ملايين سهم.