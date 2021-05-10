

استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة.. لليوم الثاني على التوالي استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة.. لليوم الثاني على التوالي

استقرت أسعار الذهب سواء عالميًا ومحليًا، اليوم الاثنين الموافق 10 مايو، لليوم الثاني على التوالي، ليثبت السعر عند نفس النقطة منذ نهاية معاملات أول أمس السبت.



وفي هذا الصدد، نرصد لكم في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بالإضافة لباقي الأعيرة الأخرى وهى عيار 24، وسعر عيار 18 والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 و905 جنيهات.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليومويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 اليومويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب اليومتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بين 6320 و6336 جنيهًا.وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، ترجع إلى انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض سعر الذهب في الأسواق المصرية.وأشار «وصفي»، إلى أن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب، لوجود اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات باستمرار انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.بينما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عددا من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصًا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.