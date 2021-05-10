

عمومية الصخور العربية تناقش نتائج الأعمال وتعديل النظام الأساسي عمومية الصخور العربية تناقش نتائج الأعمال وتعديل النظام الأساسي

تعقد شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم الاثنين الموافق 10 مايو، لمناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.



وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، ستناقش تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.





يشار إلى أن الشركة حققت 689.8 ألف جنيه خسائر خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 648.77 ألف جنيه في 2019.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020، إلى نحو 3.22 مليون جنيه، مقابل 3.01 مليون جنيه في 2019.