تعقد شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اليوم الاثنين الموافق 10 مايو، لمناقشة التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، ستناقش تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.
يشار إلى أن الشركة حققت 689.8 ألف جنيه خسائر خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 648.77 ألف جنيه في 2019.
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التعليقات على عمومية الصخور العربية تناقش نتائج الأعمال وتعديل النظام الأساسي
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