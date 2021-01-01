

دراسة جديدة تكشف العلاقة بين القيادة والأمراض العقلية دراسة جديدة تكشف العلاقة بين القيادة والأمراض العقلية

المربع نت – ليس مفاجئاً أن الأمراض العقلية التي تشمل الخرف والذهان تؤثر بشكل واضح على أسلوب القيادة للمصابين بهذه الأمراض، وقد صدرت دراسة جديدة تسعى لاستخدام بيانات القيادة للأفراد لتشخيص هذه الأمراض بشكل مبكر.



الدراسة الصادرة في مجلة Geriatrics الطبية المرموقة تشير إلى أن بيانات القيادة قد يتم استخدامها من قِبل الحكومات والباحثين لتتبع مستويات انتشار الخرف العقلي في المجتمع وتأثيرها المختلف على الأعراق والأجناس والأعمار، مع تتبع مستويات التعليم وما إلى ذلك ضمن عوامل أخرى.



وقد استخدمت الدراسة بيانات 3000 سائق كبير في السن على مدار 4 أعوام، مع تمكن الدراسة من تشخيص الخرف والأمراض العقلية في 64 فرد على الأقل بناء على البيانات.

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إذن ما هي البيانات التي تم بناء الدراسة عليها تحديداً؟ .. ركز الباحثون على الرحلات المكررة الأقل من 24 كيلومتر من المنزل، وطول هذه الرحلات وتطور الفترات على مدار الأعوام.. كما تتبع الدراسة عدد المرات التي تم استخدام الفرامل فيها بشكل عنيف ضمن مؤشرات أخرى للتدهور التدريجي في التركيز العقلي.. والنتيجة هي نسبة دقة 88% في التشخيص.