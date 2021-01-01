دراجة هارلي ديفيدسون تباع بـ36 ضعف سعرها الأساسي!

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صورة الخبر: دراجة هارلي ديفيدسون تباع بـ36 ضعف سعرها الأساسي!
دراجة هارلي ديفيدسون تباع بـ36 ضعف سعرها الأساسي!

تحمل دراجات هارلي ديفيدسون قيمة مميزة، ويمكن لدراجة FL من عام 1946 تأكيد ذلك.

من بين 4,000 نسخة تم إنتاجها ذلك طيلة سنوات من عمر الدراجة، تحمل FL المزيد من تطعيمات الكروم أكثر مما اعتادت الشركة استخدامه لدراجاتها في ذلك الوقت. وقد حصلت هذه النسخة بالذات على عملية ترميم التي قبل أكثر من 20 سنة ساعدت في زيادة قيمتها بشكل كبير.

عند بيعها لأول مرة في 1946 كانت الدراجة تأتي بسعر 465 دولاراً فقط، بأرقام اليوم هذا يعادل 6,000 دولار تقريباً، ولذلك فإن بيعها بسعر 220,000 دولار يعادل أكثر من 36 ضعف سعرها الأساسي بعد حساب تضخم العملة.

برغم أن الدراجة تبدو جاهزة للانطلاق في رحلة فإننا لا تتوقع أن نشاهدها على الطرف في أي وقت قريب إذ تعتبر من قطع الجمع النادرة أكثر مما هي وسيلة تنقل.

صورة الخبر: دراجة هارلي ديفيدسون تباع بـ36 ضعف سعرها الأساسي!

المصدر: سعودى شفت

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