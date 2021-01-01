

تعرف على سعر ومواصفات سيارات سوزوكي فيتارا موديل 2021 تعرف على سعر ومواصفات سيارات سوزوكي فيتارا موديل 2021

مع بداية الربع الثاني للعام الجاري 2021، طُرح عدد من طرازات السيارات الملاكي، داخل السوق المحلي، الموديل الجديد، من بينها تظهر سوزوكى فيتارا 2021؛ إذ أعلنت شركة سوزوكي عن قائمة الأسعار الرسمية للموديل الجديد للسيارة سوزوكى فيتارا؛ وخلال السطور التالية نرصد أهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد منسوزوكى فيتارا.



تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى أتوماتيك ONE TONE 2021 بسعر 349,900 جنيه، والأخرى اتوماتيك TWO TONE 2021 بسعر 356,900 جنيه.



- تعتمد السيارة الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

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- المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 13 ثانية.- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.- أقصى سرعة للسيارة 170 كم في السيارة- تصل حجم الشنطة 375 لتر.- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.