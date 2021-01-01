أهداف مباراة الأهلي والزمالك في القمة 122



أهداف مباراة الأهلي والزمالك أهداف مباراة الأهلي والزمالك

انتهى لقاء القمة 122 بين الأهلي والزمالك بتعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.



سجل صلاح محسن هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 73 ثم تعادل فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 79.



بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة ويبقى فى قمة الدورى كما ارتفع رصيد الأهلى إلى 41 نقطة ويبقى فى المركز الثانى وأن كان الأحمر قد خاض 19 مباراة فقط.

قد يعجبك أيضا...

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلا من:محمد الشناوى، بدر بانون، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمد هانى، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريففيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمد عواد - أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثى - طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.الشوط الأولجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة للأهلى الذى ضغط مُبكراً عن طريق محمد شريف والشحات وقفشة وسنحت فرصة لحسين الشحات من ناحية اليمين لكن دفاع الزمالك تعامل معها بشكل جيد.تلقى محمد شريف أكثر من كرة لكنه تعامل معها برعونة إلى أن ينشط أداء الزمالك عن طريق بن شرقى وفتوح.فى الدقيقة 16 كانت أول فرصة خطرة للزمالك بعدما سدد طارق حامد كرة قوية أبعدها الشناوى عن المرمى وتحوّلت الكرة إلى ضربة ركنية للزمالك.واصل الزمالك الضغط على الأهلى وكاد شيكابالا يسجل هدفاً من هجمة من ناحية اليسار لكن محمد الشناوى تألق وتصدى للكرة على ثلاث مرات بعدما سدد كرة قوية وارتدت إلى أشرف بن شرقى وتصدى لها الشناوى أيضاً.ونال فرجانى ساسى بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو السولية، واصطدم طاهر محمد طاهر مع محمود حمدى الونش تطلب ارتداء طاهر "شاشة حمراء" تم وضعها على الجرح الناتج لهذا الصدام.أهدار حسين فرصة تسجيل هدف للأهلى بعدما تلقى كرة من قفشة لكنها سددها بعيداً عن القائم،ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع شيكابالا،وعاد محمد الشناوى للتألق وأنقذ فرصة من زيزو وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.الشوط الثانىبدأ الزمالك الشوط الثانى بنشاط واضح وضغط الأبيض أكثر من مرة على مرمى الشناوى لكن الأخير واصل التألق وأنقذ أكثر من تسديدة أبرزها من زيزو.فى الدقيقة 55 أهدر بدر بانون فرصة تسجيل هدف بعدما تلقى كرة من أفشة لكنه لم يتمكن من التسجيل فى شباك محمد عواد.وخرج حسين الشحات فى الدقيقة 64 وشارك صلاح محسن بدلاً منه، وفى أول دقيقة أهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف للأهلى بعدما أرتدت كرة له لكنه سددها بعيداً عن الشباك، بعدها أنقذ محمد عواد فريقه من هدف مُحقق لمحمد شريف حيث حوّل الكرة الخطرة إلى ضربة ركنية للأهلي.وخرج المثلوثى وشارك بدلاً من حازم إمام، كما شارك حمدى أحداد بدلاً من شيكابالا، ونجح الأهلى فى تسجيل الهدف الأول عن طريق صلاح محسن فى الدقيقة 73 بعدما راوغ محمد عواد وأودع الكرة ببراعة فى شباك الزمالك.وخرج محمد شريف وطاهر محمد طاهر وشارك بدلاً منهما مروان محسن ووليد سليمان، وعاد الزمالك لفرض سيطرته على المباراة وسجل فرجانى ساسى فى تسجيل هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 79.ونال محمود علاء بطاقة صفراء فى الدقيقة 80 للخشونة مع أفشة، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة زملكاوية مع تراجع واضح للأهلى، وشارك مروان حمدى بدلاً من زيزو فى الدقيقة الأخيرة،وينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.