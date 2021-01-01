لتعويض مبابي.. باريس سان جرمان يضع صلاح نصب عينيه



محمد صلاح محمد صلاح

ذكرت تقارير رياضية، أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، سيسعى جاهدا إلى ضم نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، في حال لم يوافق نجمه الفرنسي الشاب كيليان مبابي على توقيع عقد جديد مع الفريق الفرنسي.



وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن النادي الفرنسي يواجه صعوبة في إقناع اللاعب المتوج بكأس العالم، بأن يوقع على تمديد العقد مع باريس سان جرمان.



ويسري الاعتقاد لدى نادي باريس سان جرمان بأن لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، سيكون مناسبا لتعويض رحيل مبابي.

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ويبدو وضع محمد صلاح، الذي يبلغ 28 عاما، في وضع غير مستقر داخل فريق ليفربول، وهو منفتح على الانتقال نحو فريق آخر.وتحدثت شائعات رياضية، مؤخرا، عن مساع من تشلسي لأجل ضم محمد صلاح، فيما أشارت تقارير سابقة إلى محاولات مماثلة من برشلونة وريال مدريد.وفي سنة 2017، انضم صاح إلى ملعب "أنفيلد" قادما من روما في صفقة بلغت 34 مليون يورو، وبرز بشكل كبير منذ ذلك الحين مع الفريق الإنجليزي.وتمكن صلاح من تسجيل 123، في 199 مباراة خاضها لفائدة فريق "الريدز" في مختلف المنافسات.وخلال لعبه مع الفريق، توج صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.وفي الوقت الحالي، يقترب محمد صلاح من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في إنجلترا.وينتهي عقد محمد صلاح في سنة 2023، لكنه لم يدخل في مشاورات مع الفريق بشأن مسألة تمديد العقد مع "الريدز".