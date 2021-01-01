قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن جميع فاكهة وخضروات فصل الصيف آمنة تمامًا ، ولايوجد بها مايسبب نزلات معوية أو تسمم كما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى ، معلقًا :"كلها شائعات مغرضة ".
وكشف "الشناوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، عن مصدر الشائعات وهم التجار ، متابعًا :"يعنى مثلا تجار البطيخ بيطلعوا شائعات على الخوخ حتى يتربحون من محصولهم والعكس فتجار الخوخ يصدرون شائعات على البطيخ وكذلك فى الكنتالوب ، وذلك كله بهدف زيادة المكسب والربح " .
وأضاف "رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " أنه لم يتم رصد أى شكاوى رسمية حتى الآن بخصوص فاكهة الصيف أو الأسمدة الصيفية ، متسائلًا :" هل وزارة الصحة رصدت أى حالات اعياء من الخوخ أو البطيخ أو الكنتالوب أو فاكهة الصيف بشكل عام ؟ ".
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التعليقات على الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب
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