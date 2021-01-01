الوضع حرج.. الإعلامي رامي رضوان يرد على شائعات وفاة الفنان سمير غانم

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صورة الخبر: الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

نفى الإعلامي رامي رضوان، الشائعات المتداولة حول وفاة والد زوجته الفنان الكبير سمير غانم.

وقال الإعلامي رامي رضوان على صفحته الرسمية على فيسبوك " يا خوانا الرحممممممة من الشائعات!!!!
احنا فينا اللي مكفينا ارجووووكم.. ما يتم تداوله غيرررررر صحيح، الوضع لايزال حرج".

ودخل الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز مؤخرًا، الحجر الصحي على أثر إصابتهما لفيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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