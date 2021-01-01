هل دخلت سلالة كورونا الهندية القاتلة مصر.. عضو العليا للفيروسات تكشف



سلالة كورونا الهندية القاتلة سلالة كورونا الهندية القاتلة

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لـ وزارة التعليم العالي، أن جهود الدولة وبعض الجهات والوزارات المعنية مكنتنا من عبور الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" بسلام.



وأضافت "أنور" خلال حلولها ضيفة على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها مصر من التعامل مع الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا ساعدتها في التعامل مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي نعيش ذروتها هذه الأيام.



وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات"الموجة الأولى لفيروس كورونا تبعها انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، وهذا لم يحدث في الموجتين التاليتين حيث حدث تشابك بينهما، وأصبحت أعداد الإصابات في تزايد كبير، ويعود ذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من المواطنين، وخاصة في هذه الأيام بها صيام وأعياد".

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وأردفت "الشعب المصري يحب المجاملات، والزيارات العائلية واللمة، ونحن الآن في وقت صعب يجب أن تحظر فيه التجمعات ونوقف الزيارات العائلية"، معقبة "لو بنحب حد منقربش منه حفاظا على بعضنا البعض".وأكدت "أنور" أن الأطفال في أغلب الأسر هم سبب الرئيسي في نقل العدوى للأسرة بأكملها نتيجة ذهابهم للمدارس، والنوادي، والخروجات، مردفة "كل هذا يؤثر على البيت، فنحن بحاجة إلى "ظبط وربط" في هذه الأمور والحرص على كبار السن داخل كل أسرة لعدم الشعور بالندم".ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على دخول السلالة الهندية أو البريطانية إلى مصر، لأنه يوجد إجراءات احترازية في المطارات وعلى الحدود، معقبة "لمعرفة نوع السلالة الهندية يجب إجراء فحص جيني أولاً وهذا لم يحدث، فلا يوجد أي إثبات على دخول سلالات جديدة لـ كورونا مصر".الصحة تقوم بدور أكثر من ممتازوأشادت "عضو العليا للفيروسات" بالأماكن المخصصة للعزل والمستشفيات الجامعية والاحتياطات التي قامت بها وزارة الصحة في هذا الشأن، مؤكدة أن وزارة الصحة تقوم بدور أكثر من ممتاز، مردفة "لا ننسى أيضا القطاع الخاص الذي شارك في عملية متابعة المرضى"، مشددة "لا يجب التشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة، فـ كله مدروس و معمول حسابه جيداً".وحول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قالت "أول فرصة تيجي للحصول على أي لقاح اخذه على طول وبدون أي تردد، نحن في مرحلة الجميع لازم ياخد اللقاح لحماية نفسه من فيروس كورونا، والأفضل أن الأغلبية تاخد اللقاحات في وقت واحد لتقليل العدوى بين المواطنين".واختتمت عضو العليا للفيروسات "قامت الصين وبريطانيا وبعض الدول الأخرى بإعطاء اللقاح لأكبر عدد من مواطنيها في الوقت نفسه حتى أصبحت هذه الدول لا تسجل في بعض الأيام إصابات بفيروس كورونا، وهذا يوضح الوعي بحجم المسؤولية وأهمية اللقاح إذا كان سينوفارم أو استرازينيكا أو أي لقاح آخر".