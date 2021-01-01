المكان الذي لا يدخله الدجال.. أزهري يكشف عنه

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قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المسجد الأقصى هو المكان الذي لا يدخله الدجال فهو مكان طيب وطاهر.







وأضاف أيمن الحجار، في الحلقة الخاصة من الجامع الأزهر، تضامنا مع المسجد الأقصى، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ".

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وأشار إلى أن أي مكان حول المسجد الأقصى فيه بركة فما بالنا بالمسجد الأقصى نفسه، منوها أن المسجد الأقصى كان نصرا لرسول الله في رحلة الإسراء والمعراج.وأوضح أن المسجد الأقصى من الأماكن الطاهرة على الأرض وهو القبلة الأولى للمسلمين ، فالنبي ظل 16 شهرا أو 17 شهرا، متوجها إلى المسجد الأقصى في الصلاة، ثم تحول إلى الكعبة.وتابع أن المسجد الأقصى أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، لقول النبي في حديثه الشريف "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى".وذكر أن المسجد الأقصى فيه فضل كبير للصلاة فيه، فالنبي قال "الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى تعدل 500 صلاة".وأوضح أن المسجد الأقصى كان مهوى أفئدة الأنبياء فالأنبياء كانوا يتمنون أن يدفنوا في هذا المكان الطاهر، فسيدنا موسى تمنى هذه الأمنية.