أكلات سحور رمضان .. فول بالبيض في الفرن و بيتزا البطاطس



بيتزا البطاطس بيتزا البطاطس

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.



ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: فول بالبيض في الفرن و بيتزا البطاطس .





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طريقة عمل بيتزا بالبطاطس المبشورةتعد بيتزا البطاطس من أكلات سحور رمضان الجديدة حيث تمتلك مذاقا لذيذا ، نقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي .مقادير بيتزا بالبطاطس المبشورةبطاطس وسط مبشورةملعقة كبيرة سمنه2 ملعقة كبيرة دقيقملعقة صغيرة بيكنج بودر3 بيضةملحكمون ناعمشرائح زيتون أسودطريقة عمل بيتزا بالبطاطس المبشورة* تعصر البطاطس المبشورة من ماء النقع وتقلب مع ملعقة السمنه والكمون والدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف البيض* تدهن صينية بالسمنه ويصب خليط البطاطس ثم يضاف الزيتون على الوجه و توضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة ربع ساعة تقريباً ثم تقدمطريقة عمل فول بالبيض فى الفرنيعد الفول بالبيض في الفرن من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التى تمتلك مذاقا مميزا وتشعر بالشبع طوال ساعات الصيام، نقدمها لكم بخطوات الشيف أميرة شنب.مقادير فول بالبيض فى الفرنفولبصلطماطمشبتفلفل روميبيضملحثوم مفرومليمونزيت ذرةفلفل أسودكمونكزبرة ناشفةطريقة عمل فول بالبيض فى الفرن* تخلطى كل المكونات وتوضع في طبق للفرن ويرص البيض علي الوجه.طريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطمتعد السلطة من أكلات سحور رمضان بخطوات الشيف نجلاء الشرشابىمقادير سلطة زبادى بالخيار والطماطمزبادى خيار مفرومطماطم مفرومةبصل مفرومنعناع جافملحفلفل أسودطريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطم* إخلطى المكونات معاً ثم ضعيها فى طبق التقديم