أكلات سحور رمضان .. فول بالبيض في الفرن و بيتزا البطاطس

بيتزا البطاطس
هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.
ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان ، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: فول بالبيض في الفرن و بيتزا البطاطس .
طريقة عمل بيتزا بالبطاطس المبشورة
تعد بيتزا البطاطس من أكلات سحور رمضان الجديدة حيث تمتلك مذاقا لذيذا ، نقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي .
مقادير بيتزا بالبطاطس المبشورة
بطاطس وسط مبشورة
ملعقة كبيرة سمنه
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
3 بيضة
ملح
كمون ناعم
شرائح زيتون أسود
طريقة عمل بيتزا بالبطاطس المبشورة
* تعصر البطاطس المبشورة من ماء النقع وتقلب مع ملعقة السمنه والكمون والدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف البيض
* تدهن صينية بالسمنه ويصب خليط البطاطس ثم يضاف الزيتون على الوجه و توضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة ربع ساعة تقريباً ثم تقدم
طريقة عمل فول بالبيض فى الفرن
يعد الفول بالبيض في الفرن من أكلات سحور رمضان غير التقليدية التى تمتلك مذاقا مميزا وتشعر بالشبع طوال ساعات الصيام، نقدمها لكم بخطوات الشيف أميرة شنب.
مقادير فول بالبيض فى الفرن
فول
بصل
طماطم
شبت
فلفل رومي
بيض
ملح
ثوم مفروم
ليمون
زيت ذرة
فلفل أسود
كمون
كزبرة ناشفة
طريقة عمل فول بالبيض فى الفرن
* تخلطى كل المكونات وتوضع في طبق للفرن ويرص البيض علي الوجه.
طريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطم
تعد السلطة من أكلات سحور رمضان بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى
مقادير سلطة زبادى بالخيار والطماطم
زبادى خيار مفروم
طماطم مفرومة
بصل مفروم
نعناع جاف
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل سلطة زبادى بالخيار والطماطم
* إخلطى المكونات معاً ثم ضعيها فى طبق التقديم
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