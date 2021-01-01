قال الدكتور فادي الهدمي، وزير شئون القدس، إن الوضع مضطرب في القدس ومازالت هناك مواجهات عنيفة بالمسجد الأقصى وكل مناطق القدس وما حدث اعتداء خطير على حرمة المسجد من الاحتلال الإسرائيلي ومازال الاعتداء مستمرا.
وأضاف "الهدمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن المستوطنين المتطرفين نظموا مسيرة وسط تواطؤ الحكومة الإسرائيلية، ونحن أمام حالة فشل سياسي فى إسرائيل لأن المتطرفين يحركون الحكومة الإسرائيلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير شئون القدس: استمرار المواجهات العنيفة بالمسجد الأقصى ..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق