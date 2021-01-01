وزير شئون القدس: استمرار المواجهات العنيفة بالمسجد الأقصى ..فيديو

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المواجهات العنيفة بالمسجد الأقصى

قال الدكتور فادي الهدمي، وزير شئون القدس، إن الوضع مضطرب في القدس ومازالت هناك مواجهات عنيفة بالمسجد الأقصى وكل مناطق القدس وما حدث اعتداء خطير على حرمة المسجد من الاحتلال الإسرائيلي ومازال الاعتداء مستمرا.

وأضاف "الهدمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن المستوطنين المتطرفين نظموا مسيرة وسط تواطؤ الحكومة الإسرائيلية، ونحن أمام حالة فشل سياسي فى إسرائيل لأن المتطرفين يحركون الحكومة الإسرائيلية.

وتابع وزير شئون القدس أن ما حدث اليوم اعتداء سافر ومازال مستمرا حتى الآن، مؤكدا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات العربية والدولية وقامت بالاعتداء على المصلين عند خروجهم.



وأشار إلى أن اليوم أصيب في القدس 395 شخصا بجروح خطيرة بين صفوف المصلين، منوها بأن إسرائيل تجر المنطقة إلى منزلق خطير.

المصدر: إم بي سي مصر 2

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