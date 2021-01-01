جامعة المنيا تعلن موعد امتحانات نهاية العام



جامعة المنيا جامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ، وذلك لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، طبقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار خطة الجامعة لاستكمال عامها الدراسي الجاري في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا، وتحقيقاً لآليات التعليم الهجين.







اعتمد مجلس الجامعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ورقياً لجميع الكليات 10 يونيو القادم وتنتهي فى الثلاثين من نفس الشهر، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية، علي أن تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل.

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شدد المجلس على مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عدداً، وكذلك مراعاة طبيعة وخصوصية الدراسية بكلية الطب، ويتم عقبها بدأ أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضي كورونا أو المتخوفين.وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا سوف تبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.وفي سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، حيث اطمئن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص ،مؤكدا أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.