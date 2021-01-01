آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة إلى لجان النظام والمراقبة .. غداً

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لـ المدارس بسرعة تسليم استمارات الثانوية العامة في موعد أقصاه غدا 11 مايو 2021.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 10% فقط من المدارس التزمت بتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، إلى لجان النظام والمراقبة.



ونبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية والمدارس؛ على أن من يتخلف عن هذا الموعد سيتعرض للمساءلة القانونية.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2021كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 .وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.و من جانبها، كانت قد أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الأوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة 2021 تتمثل في: عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت، وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه ( بريد).كما تشمل الاوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة 2021 أيضا: صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد) ، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.وناشدت مديريات التربية والتعليم أن تجمع هذه الأوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة في مظروف بلاستيك من الآن، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها.أحدث قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامةتعلن الوزارة للرأي العام بعد عيد الفطر المبارك بعدة ايام ، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة ، وعدد هائل من المصادر الاخرى على منصة إدارة التعلم.مسموح لطلاب الثانوية العامة باصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، او نسخة مصورة او مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والإعادة، يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي او نسخة مصورة او مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.الوزارة تعمدت عدم وجود كتب مكتوب عليها بأي شكل من الأشكال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بحيث لا يتم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميعطلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والإجراءات الاحترازية.امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، ستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل أسوة بالعام الماضي.لن يتم حذف أي وحدات من مناهج الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة.سيظل حضور طلاب الثانوية العامة في المدارس اختياريًا حتى موعد امتحانات الثانوية العامة.امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد إلكترونيا على التابلت.سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري.ستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%.سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد.هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة.جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة.امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش.