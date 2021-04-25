تعليم الجيزة : 18 مايو بدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل واعلان الجداول



مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أصدر مجدى الجيار – مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، قرارا ببدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، وحتي الثاني الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومي 18 و 19 مايو الجاري .

جاء هذا القرار بناءاً علي الكتاب الدورى رقم 10 بتاريه 25/4/2021 ، والكتاب الدورى رقم 11 بتاريخ 5/5/2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء اتمام الفصل الدراسى الثانى.







وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالمدارس .وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في وقت سابق ، عن مواصفات الامتحان التكميلي الذي سيتم عقده لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي "طلاب صفوف النقل" ، الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.وقالت وزارة التربية والتعليم فى بين لها:يعقد هذا الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية.عدد أسئلة الامتحان التكميلي 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة.زمن الامتحان التكميلي قدره ساعة.يعقد الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة.لا يتجاوز عدد المواد أثناء عقد الامتحان التكميلي 3 مواد في اليوم الواحد.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.











