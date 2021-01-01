تعليم أسيوط تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية والرسمية واللغات للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
قال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الامتحانات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق أول يونيو بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ويوم الأربعاء امتحان مادة الهندسة، ويوم الخميس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
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