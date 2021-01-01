تعليم أسيوط تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية



مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية والرسمية واللغات للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.



قال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الامتحانات تبدأ يوم الثلاثاء الموافق أول يونيو بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ويوم الأربعاء امتحان مادة الهندسة، ويوم الخميس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.



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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه يوم السبت 5 يونيو امتحان مادة الجبر والاحصاء، ويوم الأحد امتحان اللغة الأجنبية، بينما تختتم الامتحانات يوم الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على إنهاء كافة الاستعدادات للجان الإمتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



