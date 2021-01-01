هل يجوز رسم الأشخاص والبورتريهات والتكسب منه؟ أمين الفتوى يجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز رسم الأشخاص والبورتريهات والتكسب منه؟”.







وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن السادة المالكية يرون جواز رسم الأشخاص وهو ما عليه الفتوى المصرية، ما دام موضوع الرسم ليس محرما.

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حكم العمل كمصور فوتوغرافيوقال أحمد ممدوح ردا على سؤال “ما حكم عملي كمصورة في استديو لتصوير العرائس وزملائي الرجال يعملون معي؟”: إن التصوير الأصل فيه الجواز، وقد ألف في جواز التصوير الفوتوغرافي الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتى الديار المصرية السابق، كتابا سماه “الجواب الشافي في حل التصوير الفوتوغرافي”.وأضاف ممدوح أن التصوير الفوتوغرافي ليس التصوير الذى جاء التحريم عنه في الأحاديث الشريفة “لعن الله المصورين”، لأنه ليس التصوير الذى ورد على لسان الشرع.هل يعاقب العبد في الدنيا إذا تاب من ذنبه..الإفتاء توضحلا أستطيع مسامحة من ظلمني.. فهل تقبل أعمالي ؟ الإفتاء يوضحوأوضح أن حقيقة التصوير الفوتوغرافي حبس الظل ونحن اسميناه تصويرا، فالأسماء لا تتعلق الأحكام بها بمجردها، فلو أسميت الماء الطاهر خمرا سيظل ماء وحلالا، ولو أسميت الخمر ماء سيظل خمرا وحرام.وأشار أمين الفتوى إلى أن التصوير الأصل فيه الجواز إلا أن يكون موضوعه محرم، كشخص يصور نساء عرايا أو أشياء فيها ما لا يرضى الله، فالموضوع هو الذى جعله محرم وليست قضية التصوير نفسها.ونوه إلى أنه لو هناك شخص يعمل في مجال التصوير فهو حلال، فتأتى عرائس للتصور عنده فالأفضل أن ينشئ قسما خاصا لتصويهن يعمل فيه نساء، فتقوم مصورة بتصوير العرائس أو النساء اللاتي لا يردن أن يطلع أحد عليهن، وتقوم هذه المرأة بالتصوير والتحميض، وبذلك نكون خرجنا من الإشكال.