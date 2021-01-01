بتتعب في المواصلات .. إليك طرق طبيعية لعلاج الدوار



طرق طبيعية لعلاج الدوار طرق طبيعية لعلاج الدوار

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق طبيعية لعلاج الدوار حيث يسبب لهم العديد من المتاعب ويجعلهم يشعرون بدوخة شديدة وميل للقيء ويعكر صفوهم فى الرحلات.



يميل بعض الأشخاص إلى الإصابة بدوار الحركة ، والذي يحدث مع تكرار الحركات ، والتحرك لأعلى أو لأسفل ، مما يؤدي إلى إرباك الجهاز العصبي، وترسل العين إشارات مختلفة إلى الدماغ مقارنة بما تفسره الأذن.



توجد طرق طبيعية لعلاج الدوار كثيرة لعلاج الدوار فهي لا تقتصر على الأعشاب والمشروبات الدافئة بل هناك طرق عديدة أخرى.

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نقدم لكم عدة طرق طبيعية لعلاج الدوار وذلك نقلا عما جاء بموقع “ timesofindia ”.امضغ الزنجبيلإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لعلاج الدوار بسرعة فإن الزنجبيل هو أحد المكونات الطبيعية الأكثر فعالية والمتاحة بسهولة ، والذي يحارب دوار الحركة، ويحتوي الزنجبيل على عنصر نشط يسمى "جينجيرول" وهو فعال للغاية في علاج الغثيان والقيء والإرهاق، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات الأساسية الأخرى التي تغذي جسمك.يمكنك الحصول على الزنجبيل على شكل حلوى ، مسحوق ، كبسولات مجففة ، رشفة من شاي منقوع بالزنجبيل أو تناوله نيئًا إذا أردت.أخطاء في النظام الغذائي يمكن أن تسبب الصداععلشان تتعالج صح.. إليك أهم أسباب الدوخةتدرب على العلاج بالابرعندما تواجه حالة طارئة ، يمكن أن يوفر العلاج بالابر راحة كبيرة، للقيام بذلك ، حدد جزءًا مرتفعًا أو وعرًا أسفل معصمك مباشرةً واضغط بإصبعك الأوسط والسبابة فوقه لمدة تصل إلى 30 ثانية. يعمل هذا العلاج كالسحر ويساعدك على التخلص من نوبة المرض، في المدرسة القديمة للطب ، يشار إلى هذه النقطة على أنها "النقطة السادسة على مسار التأمور" والتي تعمل على تخفيف الغثيان.أكل شيء قبل الخروجإذا كنت تعتقد أن تناول الطعام أثناء السفر يجعلك تتقيأ ، فكر مرة أخرى، قبل المغادرة ، تناول دائمًا شيئًا صحيًا وحافظ على رطوبتك أيضًا المعدة الفارغة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة والتقيؤ. ومع ذلك ، لا تأكل وجبة دسمة، الوجبات الصغيرة والشبع هي المفتاح.العلاج بالروائح للإنقاذإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لعلاج الدوار سهلة الاستعمال فجرب الزيوت العطرية المفضلة لديك، فهي لا تنبعث منها رائحة طيبة فحسب ، بل إنها تحفز أيضًا الحواس الحيوية وتبقيك مشتتًا عن الحركة، ومن ثم فإن شمها يعمل كعلاج سهل في أوقات الشدة من الخيارات الجيدة التي يجب أخذها في الاعتبار العطور مثل النعناع والخزامى والهيل وحتى الشمر.مص الثلجعندما تكون عالقًا في موقف ولا تجد أي علاج آخر لتهدئته ، يمكن أن يكون امتصاص مكعبات الثلج علاجًا سهلاً لتهدئة الشعور بالدوار والغثيان.شاي الأعشاب للمساعدةجرعة زائدة من الكافيين يمكن أن تجعلك في بعض الأحيان قلقًا وتزعج معدتك ويمكن أن يؤدي احتساء الشاي العشبي إلى تهدئة البطن المضطرب.خيار آخر رائع يجب مراعاته هو شرب شيء طازج مثل عصير التفاح وإذا كنت تعاني من دوار الحركة كثيرًا ، يمكنك شرب هذا قبل أن تذهب في المرة القادمة ويمكن أن يمنع التقيؤ بسهولة.أشياء أخرى يمكنك القيام بهابصرف النظر عن هذه الاختراقات المفيدة ، يمكنك أيضًا محاولة إجراء بعض التغيير في طريقة سفرك والجلوس في المقعد الأمامي أو في المنتصف ، مع الحفاظ على ثبات رؤيتك مستقيمة ، والحصول على هواء نقي بين الركوب الطويل أو مجرد التمدد من حين لآخر يمكن أن يقلل أيضًا من فرص الإصابة بدوار السيارة.حاول تقليل وقت الشاشة واحتفظ بقائمة القراءة لغرفة الفندق إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض. يزيد شرب الكحول أيضًا من فرص الإصابة بدوار الحركة.