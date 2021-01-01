

نتائج مبهرة.. ماذا يفعل الجليسرين للبشرة؟ نتائج مبهرة.. ماذا يفعل الجليسرين للبشرة؟

يعد الجلسرين ، بعد الماء والعطر ، ثالث أكثر المكونات التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر في مستحضرات التجميل ، وفقًا لمراجعة مكونات مستحضرات التجميل من 5 أعوام مضت .



يعرف بأنه مكون رئيسي في المرطبات والمستحضرات ، فإن شراء واستخدام الجلسرين في شكله النقي يزداد شيوعًا.



تشير الدراسات إلى أن الجلسرين يمكن أن يؤثر إيجابًا على بشرتك بعدة طرق

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الجلسرين وبشرتكيبدو أن ظهور الجلسرين في منتجات العناية بالبشرة له ما يبرره.وفقا ل دراسة ، الجلسرين يمكنه ان يرطب الطبقة الخارجية من الجلد ( الطبقة القرنية )تحسين وظيفة حاجز الجلد والخصائص الميكانيكية للبشرةيوفر الحماية ضد مهيجات الجلد تسريع عمليات التئام الجروحما هو الجلسرين؟الجلسرين ، المعروف أيضًا باسم الجلسرين ، مركب طبيعي مشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية. إنه سائل شفاف ، عديم اللون ، عديم الرائحة وشراب ذو طعم حلو.الجلسرين مرطب ، وهو نوع من عامل الترطيب الذي يسحب الماء إلى الطبقة الخارجية من الجلد من مستويات أعمق من الجلد والهواء.في منتجات العناية بالبشرة ، يشيع استخدام الجلسرين مع مواد الإطباق ، وهو نوع آخر من عوامل الترطيب ، لحبس الرطوبة التي يجذبها إلى الجلد.الجلسرين هو "المرطب الأكثر فعالية" مقارنة بالعديد من الأنواع الأخرى ، بما في ذلك:"يمكن أن تكون مشتقة من النباتات ، أو مخمرة من السكريات ، أو مصنوعة صناعياً. إنه مكون واضح وعديم الرائحة تقريبًا موجود في الأمصال والمرطبات وحتى المنظفات ".ما هي المنافع؟* مرطب بطبيعته ، يجذب الماء ويحتفظ به في الجلد .* له قيمة جزيئية منخفضة ، مما يعني أنه يتغلغل بعمق في الجلد.* مع خصائص التكييف ، يمكن أن يمنع تهيج الجلد ، كما قال الدكتور Geetika.بينما ذكرت أن المكون هو "نسخة أرخص من حمض الهيالورونيك" ، فإن "الكمية المستخدمة" هي التي تناسب البشرة. قالت: "أود أن أقترح ما بين 3 في المائة إلى 20 في المائة".