مبتكرة ومبهجة .. طريقة عمل الترمس الملون في عيد الفطر

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الترمس الملون

اذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم اكلات العيد بشكل مختلف. نقدم لكي اليوم طريقة عمل الترمس الملون الصحي للعيد

المقادير:

½ كيلو ترمس منقوع ليلة كاملة
للون الاخضر:
½ كيلو سبانخ مفرزة
لتر ماء مغلي
للون الأحمر:
1 ثمرة بنجر كبيرة مقطعة
لتر ماء مغلي
للتقديم:
شرائح ليمون
كمون

الطريقة:

للون الأخضر:
في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع السبانخ ، حتى النضج، ثم يصفى من السبانخ ويقدم.

للون الأحمر:
في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع البنجر ، حتى النضج، ثم يصفى من البنجر ويقدم.

ويخلط معه الترمس باللون الطبيعي وبذلك نجد الطبق ملون بثلاث الوان منها الاصفر والاخضر والاحمر ويقدم الترمس مع الليمون في العيد

المصدر: elbalad

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