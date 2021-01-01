مبتكرة ومبهجة .. طريقة عمل الترمس الملون في عيد الفطر



الترمس الملون الترمس الملون

اذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم اكلات العيد بشكل مختلف. نقدم لكي اليوم طريقة عمل الترمس الملون الصحي للعيد



المقادير:



½ كيلو ترمس منقوع ليلة كاملة

للون الاخضر:

½ كيلو سبانخ مفرزة

لتر ماء مغلي

للون الأحمر:

1 ثمرة بنجر كبيرة مقطعة

لتر ماء مغلي

للتقديم:

شرائح ليمون

كمون

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الطريقة:للون الأخضر:في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع السبانخ ، حتى النضج، ثم يصفى من السبانخ ويقدم.للون الأحمر:في حلة على النار يسلق الترمس المنقوع في الماء المغلي مع البنجر ، حتى النضج، ثم يصفى من البنجر ويقدم.ويخلط معه الترمس باللون الطبيعي وبذلك نجد الطبق ملون بثلاث الوان منها الاصفر والاخضر والاحمر ويقدم الترمس مع الليمون في العيد