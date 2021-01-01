مبتكرة ومبهجة .. طريقة عمل الترمس الملون في عيد الفطر

اذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لتقديم اكلات العيد بشكل مختلف. نقدم لكي اليوم طريقة عمل الترمس الملون الصحي للعيد
المقادير:
½ كيلو ترمس منقوع ليلة كاملة
للون الاخضر:
½ كيلو سبانخ مفرزة
لتر ماء مغلي
للون الأحمر:
1 ثمرة بنجر كبيرة مقطعة
لتر ماء مغلي
للتقديم:
شرائح ليمون
كمون
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