أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه قبل البدء في أى نوع من علاج دوالي الساقين يجب أن يجري المريض عددا من التحاليل والأشعة حتى يتمكن الطبيب من تحديد إذا كان مرشحاً جيداً لهذا النوع من العلاج.
وقال في تصريحات صحفية، إن هناك أشخاصا غير مرشحين لعلاج دوالي الساقين بالحقن خاصة السيدات الحوامل أو من كان يعاني من جلطات دموية في الماضي، وسبب الجلطات وصحة المنطقة التي تحتاج إلى العلاج.
وأضاف الدكتور وليد الدالى قد يواجه المريض إزعاجا خفيفًا وتشنجات لمدة دقيقة إلى دقيقتين، خاصة عندما يتم حقن الأوردة الأكبر حجمًا يستغرق الإجراء نفسه من 15 إلى 30 دقيقة تقريبا، ويعتمد عدد الأوردة التي يتم حقنها في جلسة واحدة على حجم وموقع الأوردة، بالإضافة إلى الحالة الطبية العامة للمريض.
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التعليقات على المرشحون لعلاج دوالي الساقين بالحقن .. استشاري يوضح
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