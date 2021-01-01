المرشحون لعلاج دوالي الساقين بالحقن .. استشاري يوضح



دوالي الساقين دوالي الساقين

أوضح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أنه قبل البدء في أى نوع من علاج دوالي الساقين يجب أن يجري المريض عددا من التحاليل والأشعة حتى يتمكن الطبيب من تحديد إذا كان مرشحاً جيداً لهذا النوع من العلاج.



وقال في تصريحات صحفية، إن هناك أشخاصا غير مرشحين لعلاج دوالي الساقين بالحقن خاصة السيدات الحوامل أو من كان يعاني من جلطات دموية في الماضي، وسبب الجلطات وصحة المنطقة التي تحتاج إلى العلاج.



وأضاف الدكتور وليد الدالى قد يواجه المريض إزعاجا خفيفًا وتشنجات لمدة دقيقة إلى دقيقتين، خاصة عندما يتم حقن الأوردة الأكبر حجمًا يستغرق الإجراء نفسه من 15 إلى 30 دقيقة تقريبا، ويعتمد عدد الأوردة التي يتم حقنها في جلسة واحدة على حجم وموقع الأوردة، بالإضافة إلى الحالة الطبية العامة للمريض.

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وأكد الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية بجامعة القاهرة يعتبر علاج دوالي الساقين بالحقن إجراءً لتحسين مظهر الدوالي، فهى تعتبر من أفضل الوسائل التي يتم بها علاج الدوالي بدون عملية جراحية، وذلك عن طريق حقن البطانة الداخلية للوريد مما يسبب تخثر الدم داخل الوريد وفي الوقت المناسب يقوم الجسم بتدمير الوريد و يختفي، وتختلف تركيزات الحقن اعتماداً على حجم الوريد المعالج.وأشار الدكتور وليد الدالى يبدأ العلاج من خلال حقن المادة التي تساعد على تصلب الأوردة، تكون تلك المادة في محلول ويتم هذا النوع من العلاج تحت مراقبة الموجات فوق الصوتية، ويسبب المحلول تشنجاً شديداً للوريد لأنه يسبب الإزعاج لبطانة الأوعية الدموية وانهيارها والالتصاق ببعضها البعض وتجلط الدم.