ضوابط عمليات نحت الجسم وتنسيق القوام .. تعرف عليها

آخر الأخبارالصحة والجمال › ضوابط عمليات نحت الجسم وتنسيق القوام .. تعرف عليها

صورة الخبر: ضوابط عمليات نحت الجسم
ضوابط عمليات نحت الجسم

قال الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل، أن تقنية نحت الجسم رباعى الأبعاد هي تقنية يتم استخدام أشعة الليزر عالية الدقة والتحديد فيما يسمى بتقنية الفيزر وذلك للتخلص من الدهون ونحت شكل عضلات الجسم في حالتي الحركة والسكون، وهذه التقنية عالية التطور وتعطي نتائج مبهرة عادة، فهي تعتبر من أكثر أنواع العمليات تطورا في مجال نحت الجسم.

و أوضح في تصريحات صحفية، تهدف هذه التقنية إلى نحت شكل عضلات الجسم في حالتي الحركة والسكون وهي تزيل أدق طبقات الدهون المختلطة بالعضلات، ونتائجها تمنح الجسم انسيابية الشكل، وتتضمن شد الجلد ولا تحتاج إلا إلى جلسة علاجية واحدة تتراوح مدتها فيما بين ساعتين وست ساعات، يخرج بعدها المريض ليمر بفترة نقاهة لا تتجاوز 14 يوم يعود بعدها لممارسة حياته الطبيعية.

وأكد تعتبر تقنية نحت الجسم بالفيزر تقنية غير جراحية، تستخدم فيها الموجات الصوتية عالية التردد لتفتيت الخلايا الدهنية خلال جلسات موضعية يوضع الجهاز في هذه الجلسات على المناطق المراد تخسيسها بحيث تصل الموجات إلى الدهون العميقة وتفتتها لتخرج من الجسم في الفترة التي تعقب إتمام الجلسة.

وأضاف، ان عمليات نحت الجسم هي عمليات تشكيل مناطق معينة في الجسم وأحياناً ما تصل إلى تنحيف الجسم كله، بالطريقة التي يرغب فيها مريض السمنة، وقد تكون النتائج المطلوبة بسيطة لا يرغب منها بأكثر من التخلص من السيليوليت والذي يصعب التخلص منه بغير هذه الطرق. ونحت الجسم يختلف عن الطرق التقليدية لعمليات شفط الدهون في انه يمكنه بسلاسة إبراز المعالم الجمالية للجسم، والوصول ببعض مناطق الجسم إلى الشكل المرغوب منها تماماً وليس مجرد تنسيق وزن الجسم.

وأشار الدكتور محمد عماد الدين يرغب الكثيرين في الحصول على جسد مثالي وخالي من العيوب والتمتع بمظهر الشباب لفترة طويلة، ولكن تقف السمنة أمامهم حائل أمام تنفيذ هذا الحلم . وجاءت عملية نحت الجسم لتحقق أحلام الكثيرين في التخلص من الوزن الزائد أو التخلص من مشاكل الترهلات التي تتطلب نحت الجسم أيضًا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضوابط عمليات نحت الجسم وتنسيق القوام .. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37515

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager