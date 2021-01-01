ضوابط عمليات نحت الجسم وتنسيق القوام .. تعرف عليها

قال الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل، أن تقنية نحت الجسم رباعى الأبعاد هي تقنية يتم استخدام أشعة الليزر عالية الدقة والتحديد فيما يسمى بتقنية الفيزر وذلك للتخلص من الدهون ونحت شكل عضلات الجسم في حالتي الحركة والسكون، وهذه التقنية عالية التطور وتعطي نتائج مبهرة عادة، فهي تعتبر من أكثر أنواع العمليات تطورا في مجال نحت الجسم.
و أوضح في تصريحات صحفية، تهدف هذه التقنية إلى نحت شكل عضلات الجسم في حالتي الحركة والسكون وهي تزيل أدق طبقات الدهون المختلطة بالعضلات، ونتائجها تمنح الجسم انسيابية الشكل، وتتضمن شد الجلد ولا تحتاج إلا إلى جلسة علاجية واحدة تتراوح مدتها فيما بين ساعتين وست ساعات، يخرج بعدها المريض ليمر بفترة نقاهة لا تتجاوز 14 يوم يعود بعدها لممارسة حياته الطبيعية.
وأكد تعتبر تقنية نحت الجسم بالفيزر تقنية غير جراحية، تستخدم فيها الموجات الصوتية عالية التردد لتفتيت الخلايا الدهنية خلال جلسات موضعية يوضع الجهاز في هذه الجلسات على المناطق المراد تخسيسها بحيث تصل الموجات إلى الدهون العميقة وتفتتها لتخرج من الجسم في الفترة التي تعقب إتمام الجلسة.
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