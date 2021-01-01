أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه



شيش طاووق بالجبنة شيش طاووق بالجبنة

يعد البحث عن أكلات إفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.





نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات إفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل و كوسة بالحمص وكنافة عثمانى بالفواكه.





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طريقة عمل شيش طاووق بصوص الجبنيمكن تقديم الفراخ بأكثر من طريقة ضمن أكلات إفطار رمضان غير التقليدية، ونقدمه لكم بطريقة الشيف شربينيمقادير شيش طاووق بصوص الجبن1 كيلو شيش طاووقخلطة شيش طاووق2 بصل متوسطة الحجم ومقطعة مكعبات متوسطة2 فلفل أحمر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم2 فلفل أصفر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم2 فلفل أخضر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم3 ملعقة كبيرة سكر بني1 ملعقة كبيرة مستردة1 ملعقة كبيرة صلصة هريسة2 ملعقة كبيرة خلبصل مفروم ناعمزباديملح وفلفلأسياخ خشبيةلصوص الجبنجبنة شيدر احمر واصفرجبنة فلامنك مبشورةدقيقكريمة لبانيساور كريممكرونة اسباجيتي للتقديمطريقة عمل شيش طاووق بصوص الجبن* يتبل الشيش طاووق بخلطة شيش طاووق ثم يضاف الملح والفلفل والزبادي والساور كريم ويتبل الفلفل الألوان والبصل* تضاف الهريسة وتوضع المكونات في أسياخ خشبية ثم تشوى على الشواية وتقدم مع المكرونة وصوص الجبنلعمل الصوص* تشوح ملعقة من الدقيق في الزيت ثم يضاف ميكس الجبن مع الزبادي والساور كريم مع قليل من الفلفل* نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يضاف الصوص على الشيش طاووق والمكرونة ويقدمطريقة عمل مكرونة بشاميلالمكرونة بالبشاميل من أكلات إفطار رمضان اللذيذة وغير التقليدية ونقدمه لكم بطريقة الشيف شربيني .مقادير مكرونة بشاميلمكرونة قلمزيتملحفلفل اسودلبن كريمةزبدةدقيقلحمة مفرومةبصلثومجوزة الطيبورق لورىبهاراتلحمةزعترطماطم بيوريهمكعبات مرقةصلصة طماطمطريقة عمل مكرونة بشاميل* تسلق المكرونة فى ماء مغلى مع رشة ملح وزيت ثم ترفع وترفع اللحمه مع بصل و ثوم فى طاسه ساخنه حتى تكتسب اللون البنى مع زيت وملح وفلفل أسود ومكعب مرقة.* يضاف الزعتر وبهارات اللحمة و جوزة الطيب ثم اللورى وتضاف صلصة الطماطم او الطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات.* ترفع نفس كمية الزبده لتجهيز البشاميل مع الدقيق فى حلة مع مكعب المرقه ويترك الدقيق مع الزبده حتى يحمص تماماً ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا ويقلب البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب وتضاف الكريمة لدعم المذاق.* ترفع المكرونة المسلوقه مع اللحمه فى بايركس الفرن ويضاف صوص البشاميل على المكرونة و تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة.طريقة عمل كوسة بالحمصتعد الكوسة بالحمص من أكلات إفطار رمضان غير التقليدية، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره فى المنزل بخطوات الشيف عماد الخشت.مقادير كوسة بالحمصكوب كوسة حلقات سميكةربع كوب حمص بلدي منقوع ساعةنصف كوب زيتنصف كوب بصلكوب عصير طماطم2 ملعقة كبيرة طماطم بوريهملعقة صغيرة ثوم مفريلتر ماء مغليمكعب مرقةملحفلفل أسودطريقة عمل كوسة بالحمص* ينقع الحمص ساعتين وتكحت الكوسة بالشوكة أو المكحتة دون التقشير وتخرط حلقات ١سم* يحمر البصل والثوم في الزيت مع ملح وفلفل و مكعب المرفة ثم تشوح معهما الكوسة قليلا* يضاف عصير الطماطم والطماطم البوريه حتى يغلي ثم يضاف بعض الماء المغلي والحمص* تخفض الحرارة ويغطى ويراعى زيادة الماء إذا لزم الأمر حتى يتم نضج الحمص ثم تغرف وتقدمطريقة عمل كنافة عثمانى بالفواكهتعد الكنافة من أكلات إفطار رمضان الرئيسية فهى من أهم الأصناف الرمضانية التى تقدم فى كل بيت، ونقدم لكم طريقة عمل كنافة بالكريمة والمانجو بخطوات الشيف رانيا الجزار .مقادير كنافة عثمانى بالفواكهنصف كيلو كنافةنصف كيلو سمنة2 كوب كريم شانتىأناناس كمبوتخوخ كمبوت3 ثمرة كيوىربع كيلو فراولة1 ثمرة تفاح أحمر1 ثمرة تفاح أخضرجيلىتلميع على البارد3 كوب سكر2 كوب ماءعصير نصف ليمونةفانيلياطريقة عمل كنافة عثمانى بالفواكه* حمرى الكنافة فى السمن حتى يصبح اللون ذهبى ومن الممكن أن تدخليها الفرن لتأخذ اللون* صفى الكنافة من السمنة وإفرديها ضعى عليها الشربات الثقيل وإضعطى عليها بقوة فى صينية وأدخليها الثلاجة لتتماسك* أفردى الكريم شانتى على وجه طبقة الكنافة ورصى قطع الفاكهة على الكنافة و إدهنى الفاكهة بجيلى التلميع وضعيها فى طبق التقديم