أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شيش طاووق بالجبنة
يعد البحث عن أكلات إفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.
نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات إفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل و كوسة بالحمص وكنافة عثمانى بالفواكه.
طريقة عمل شيش طاووق بصوص الجبن
يمكن تقديم الفراخ بأكثر من طريقة ضمن أكلات إفطار رمضان غير التقليدية، ونقدمه لكم بطريقة الشيف شربيني
مقادير شيش طاووق بصوص الجبن
1 كيلو شيش طاووق
خلطة شيش طاووق
2 بصل متوسطة الحجم ومقطعة مكعبات متوسطة
2 فلفل أحمر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 فلفل أصفر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
2 فلفل أخضر مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
3 ملعقة كبيرة سكر بني
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة صلصة هريسة
2 ملعقة كبيرة خل
بصل مفروم ناعم
زبادي
ملح وفلفل
أسياخ خشبية
لصوص الجبن
جبنة شيدر احمر واصفر
جبنة فلامنك مبشورة
دقيق
كريمة لباني
ساور كريم
مكرونة اسباجيتي للتقديم
طريقة عمل شيش طاووق بصوص الجبن
* يتبل الشيش طاووق بخلطة شيش طاووق ثم يضاف الملح والفلفل والزبادي والساور كريم ويتبل الفلفل الألوان والبصل
* تضاف الهريسة وتوضع المكونات في أسياخ خشبية ثم تشوى على الشواية وتقدم مع المكرونة وصوص الجبن
لعمل الصوص
* تشوح ملعقة من الدقيق في الزيت ثم يضاف ميكس الجبن مع الزبادي والساور كريم مع قليل من الفلفل
* نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يضاف الصوص على الشيش طاووق والمكرونة ويقدم
طريقة عمل مكرونة بشاميل
المكرونة بالبشاميل من أكلات إفطار رمضان اللذيذة وغير التقليدية ونقدمه لكم بطريقة الشيف شربيني .
مقادير مكرونة بشاميل
مكرونة قلم
زيت
ملح
فلفل اسود
لبن كريمة
زبدة
دقيق
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
جوزة الطيب
ورق لورى
بهارات
لحمة
زعتر
طماطم بيوريه
مكعبات مرقة
صلصة طماطم
طريقة عمل مكرونة بشاميل
* تسلق المكرونة فى ماء مغلى مع رشة ملح وزيت ثم ترفع وترفع اللحمه مع بصل و ثوم فى طاسه ساخنه حتى تكتسب اللون البنى مع زيت وملح وفلفل أسود ومكعب مرقة.
* يضاف الزعتر وبهارات اللحمة و جوزة الطيب ثم اللورى وتضاف صلصة الطماطم او الطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات.
* ترفع نفس كمية الزبده لتجهيز البشاميل مع الدقيق فى حلة مع مكعب المرقه ويترك الدقيق مع الزبده حتى يحمص تماماً ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا ويقلب البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب وتضاف الكريمة لدعم المذاق.
* ترفع المكرونة المسلوقه مع اللحمه فى بايركس الفرن ويضاف صوص البشاميل على المكرونة و تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة.
طريقة عمل كوسة بالحمص
تعد الكوسة بالحمص من أكلات إفطار رمضان غير التقليدية، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره فى المنزل بخطوات الشيف عماد الخشت.
مقادير كوسة بالحمص
كوب كوسة حلقات سميكة
ربع كوب حمص بلدي منقوع ساعة
نصف كوب زيت
نصف كوب بصل
كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة طماطم بوريه
ملعقة صغيرة ثوم مفري
لتر ماء مغلي
مكعب مرقة
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل كوسة بالحمص
* ينقع الحمص ساعتين وتكحت الكوسة بالشوكة أو المكحتة دون التقشير وتخرط حلقات ١سم
* يحمر البصل والثوم في الزيت مع ملح وفلفل و مكعب المرفة ثم تشوح معهما الكوسة قليلا
* يضاف عصير الطماطم والطماطم البوريه حتى يغلي ثم يضاف بعض الماء المغلي والحمص
* تخفض الحرارة ويغطى ويراعى زيادة الماء إذا لزم الأمر حتى يتم نضج الحمص ثم تغرف وتقدم
طريقة عمل كنافة عثمانى بالفواكه
تعد الكنافة من أكلات إفطار رمضان الرئيسية فهى من أهم الأصناف الرمضانية التى تقدم فى كل بيت، ونقدم لكم طريقة عمل كنافة بالكريمة والمانجو بخطوات الشيف رانيا الجزار .
مقادير كنافة عثمانى بالفواكه
نصف كيلو كنافة
نصف كيلو سمنة
2 كوب كريم شانتى
أناناس كمبوت
خوخ كمبوت
3 ثمرة كيوى
ربع كيلو فراولة
1 ثمرة تفاح أحمر
1 ثمرة تفاح أخضر
جيلى
تلميع على البارد
3 كوب سكر
2 كوب ماء
عصير نصف ليمونة
فانيليا
طريقة عمل كنافة عثمانى بالفواكه
* حمرى الكنافة فى السمن حتى يصبح اللون ذهبى ومن الممكن أن تدخليها الفرن لتأخذ اللون
* صفى الكنافة من السمنة وإفرديها ضعى عليها الشربات الثقيل وإضعطى عليها بقوة فى صينية وأدخليها الثلاجة لتتماسك
* أفردى الكريم شانتى على وجه طبقة الكنافة ورصى قطع الفاكهة على الكنافة و إدهنى الفاكهة بجيلى التلميع وضعيها فى طبق التقديم
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