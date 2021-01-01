الحرارة والمبيدات.. أسباب التحذير من تناول الكانتلوب والخوخ والبطيخ



التحذير من تناول الكانتلوب والخوخ والبطيخ التحذير من تناول الكانتلوب والخوخ والبطيخ

يحذر الكثير من الاطباء من تناول البطيخ والخوخ وأحياناً الكانتلوب والفراولة في هذا التوقيت

وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء الاسباب التي انتشرت بسببها تحذيرات الأطباء جاءت نتيجة لعدة أسباب:





1_ هذه الفواكه حساسة تجاه الحرارة وتتأثر بشدة بها مما يعرضها للفساد وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية.



2_ بعض هذه الفواكه ليس هذا أوان انتاجها مما جعل الأطباء يؤكدون تعرضها لأنواع من الرش والمركبات للعمل على إسراع إنضاجها .

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3_ أخطر سبب هو انه لو كانت هذه الفاكهة فاسدة أو تعرضت للمركبات الكيميائية فهي تؤدي إلى نزلات معوية تعطي نفس أعراض الإصابة بالوباء الحالي ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها حيث أن الموجة الثالثة من الوباء تشمل أعراض تصيب الجهاز الهضمي مما يحدث ارتباكا في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريضطرق تفادي مخاطر تناول هذه الفاكهةشراء الفواكه في مواسمها المعروفة والبعد عن استهلاكها في غير مواسمها .أولا شراء الفواكه خاصة سريعة التلف من أماكن تعرضها بشكل سليم وليست متكدسة على بعضها أو معروضة في الشمس والحرارة حتى وإن كان سعرها مغري .غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماءلا ينصح بغسل الفواكه والخضروات بالصابون حتى لا تتبقى منه آثار في الخضر والفواكه .نقع الفواكه والخضراوات في ماء وخل أو ماء وملح ينظفها لكن لن يخلصك من المتبقيات الخاصة بالمبيداتنقع الفواكه والخضراوات في محاليل التعقيم الجاهزة الحالية مفيد لكنه أيضا لن يخلصها من متبقيات المبيدات .غسل الخضراوات والفاكهة فورا فور وصولها للمنزل حيث أكد الخبراء أن بقاءها دون غسل يتسبب في امتصاص كمية أكبر من المبيدات من سطح الفاكهة والخضار .غسل الفواكه الرقيقة كالتوت يسرع من فسادها عند تخزينها لذلك الافضل عدم شراء كميات كبيرة منها في المرة الواحدة .بعض الحاصلات الزراعية قشرتها صعبة التنظيف لطبيعة تكوينها وتحتجز المتبقيات بشكل أكبر _مثل الخوخ_ لذلك ينصح بفركها بفرشة ناعمة أثناء غسلها .تقشير الفواكه لمحاولة التخلص من كمية كبيرة من متبقيات المبيدات عليها .شراء حاصلات زراعية عليها بطاقة انها عضوية يجعل معدل أمان استهلاك تلك المنتجات أعلى .كيف نتخلص من بقايا هذه المبيداتتم اكتشاف ان محلول الماء وبيكربونات الصوديوم له فاعلية خاصة في التخلص من بقايا هذه المبيداتكوبين ماء + معلقة شاي من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبيز البيكينج صودا ويمكن مضاعفة الكمية ... يتم نقع الخضر والفواكه لمدة دقيقتين وكلما كان النقع أطول كلما تخلصنا من كمية أكبر ، من الممكن النقع حتى ربع ساعة ثم تشطف الخضر والفواكه مرة أخرى بالماء بعد النقع وقبل تناولهالابد من مراعاة الآتي أن هذا المحلول فعال تجاه بعض أنواع المبيدات وليس كل أنواع المبيدات لكنها الطريقة المثلى لمحاولة تجنب أضرار هذه المواد على صحتنا وصحة أولادنا