5 نصائح قبل شراء الفسيخ والرنجة للعيد



شراء الفسيخ والرنجة للعيد شراء الفسيخ والرنجة للعيد

من الطقوس المعروفة لعيد الفطر تناول الاسماك المملحة التي ينتظر الكثير تناولها بعد رمضان وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك نصائح قبل شراء الفسيخ والرنجة



* اشتري من مكان موثوق منه وله سمعة طيبة او قم بتمليح الأسماك في المنزل

* اختار الاسماك المملحة وليس قليلة الملوحة او الدلعة لأن الملح يقتل البكتيريا والميكروبات

* يجب ألا تقل مدة التمليح عن مدة تتراوح من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع وبالنسبة للأسماك كبيرة الحجم فمدة التمليح تكون أطول .



* اختار السمكة التي تخلو من عكارة العين وتكون عينها مفتوحة وواضحة وجسمها يخلو من الانتفاخ وجلدها سليم غير متشقق او مجعد ورائحتها تخلو من العفونة المنفرة او الزرنخة ولحمها متماسك غير مهترئ ولونه وردي وليس بني ، بالنسبة للفسيخ او ذهبي بالنسبة للرنجة وألا يكون اللون اصفر غامق او بني وتخلو من اي بقع سوداء او عفن أبيض.