الأرصاد تكشف عن توقعات حالة الطقس في عيد الفطر..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاضا فى درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 مايو وستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية "ام بى سى مصر"، أن درجات الحرارة ستصل إلى ٣٠ و ٣٣ على القاهرة والوجه البحرى وبين ٢٩ و٣٠ درجة على الأنحاء الشمالية و٣٤ درجة على شمال الصعيد و ٣٨ و٣٧ درجة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى سجلت أمس ٤٠ درجة مئوية والمتوقع اليوم ٣٥ درجة مئوية.
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