الأرصاد تكشف عن توقعات حالة الطقس في عيد الفطر..فيديو

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حالة الطقس في عيد الفطر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انخفاضا فى درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 مايو وستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية "ام بى سى مصر"، أن درجات الحرارة ستصل إلى ٣٠ و ٣٣ على القاهرة والوجه البحرى وبين ٢٩ و٣٠ درجة على الأنحاء الشمالية و٣٤ درجة على شمال الصعيد و ٣٨ و٣٧ درجة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى سجلت أمس ٤٠ درجة مئوية والمتوقع اليوم ٣٥ درجة مئوية.

وتابع " الطقس سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء فى فترات النهار.



ولفت إلى أن درجات الحرارة ليلا ستسجل ١٧ و١٨ درجة بعد أن كانت تسجل ٢٥ و٢٦ درجة، موضحًا ان الطقس ليلًا سيكون لطيفًا مع نسمات من الهواء فى المناطق المفتوحة، والأجواء ستكون معتدلة أثناء فترات الليل وسيكون جوًا ممتعًا فى أيام عيد الفطر.

https://www.facebook.com/watch/?v=268695261670629

المصدر: elbalad

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