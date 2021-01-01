نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين ٣ قرارات جديدة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، جاءت كالتالي:
- قرار رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل حدود محمية منطقة العميد بمحافظة مطروح.
- قرار رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧
- قرار رقم ٩١٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين الدكتورة ماريان أمير عازر عضوا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
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التعليقات على الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء
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