الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين ٣ قرارات جديدة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، جاءت كالتالي: - قرار رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل حدود محمية منطقة العميد بمحافظة مطروح. - قرار رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧ - قرار رقم ٩١٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين الدكتورة ماريان أمير عازر عضوا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك