

طاجن الخرشوف بالصلصة طاجن الخرشوف بالصلصة

يعتبر الخرشوف من الأكلات المصرية الشهية، ولكن لا يعلم كثيرون طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.



وتقدم الشيف نونا طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.



وقت التحضير: 30 دقيقة

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وقت الطبخ: 60 دقيقةتكفي : لـ 7 أشخاصويمكن تقديم طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة لعائلتك، وهي وجبة متكاملة، وتتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الصحية، ولن تكلفك الكثير من المكونات أو الوقت، واليكم الوصفة بالتفصيل خطوة بخطوةطريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصةمقادير طاجن الخرشوف بالصلصة :كيس خرشوفنصف كيلو لحمة مفرومة معصجة2 كوب صلصة طماطم مسبكةملعقة كبيرة ثوم مفرومملعقة كبيرة زنجبيل فريشعصير ليمونزيتون أسود مخليزبدةزيتنصف ملعقة صغيرة زعفران بودرنصف ملعقة صغيرة كركمكاريبابريكاقرفة بودرملحفلفل أسودطريقة عمل خرشوف بالصلصة :1- نحضر اللحمة ونعطيها تشويحة على الناشف، ثم نضعها فى حلة بها ماء ساخن وطماطم وجزر و حبهان بودر ولاورا بودر حتى تنضج وفى النهاية نضع الملح والفلفل الأسود.2- نحضر طاسة على النار ونضع بها زبدة وزيت ثم ننزل بالثوم المفروم والزنجبيل والكركم والكاري والبابريكا والقرفة والزعفران البودر ورشة الملح ورشة الفلفل الأسود، ونقلب ثم ننزل بالخرشوف (منقوع مسبقًا فى ماء به خل).3- نقلب وتعطي الخرشوف تشويحة مع باقى البهارات ثم ننزل باللحمة، ونقلب كل المكونات ونشوح ونضع كوب ماء ساخن أو كوب مرقة ساخنة، ونقلب ونغطى الطاسة حتى تتشرب الماء وحتى تمام تسوية الخرشوف ونتأكد من تسوية الخرشوف.4- بغرز شوكة فيه وفي حالة دخولها بسهولة نضع أخيرًا عصير الليمون والزيتون المخلي، ونقلب كل المكونات ثم نرص المكونات فى الطاجن أو فى الطاجن البايركس.5- نضع على الوجه صوص تسوية الخرشوف باللحمة، وندخله الفرن تحت الشواية فقط يأخذ تشميعه ولون ثم نخرجه.6- قدمي طاجن الخرشوف بالصلصة في أطباق التقديم، ويمكن تحضير السلطة والأرز الأبيض.واليكم فيديو يوضح طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة ..