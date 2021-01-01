

لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة

ليس جديدا على رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك Elon Musk التأثير على سعر أسهم الشركات أو العملات المشفرة ، ففى الفترة الأخيرة أصبحت تصريحات ماسك بمثابة المؤشر الذى يتحكم فى حركة أسهم البورصة لأعلى أو أسفل بمجرد كلمة أو عبارة، وهذا تحديدا ما فعله ماسك فى الساعات القليلة الماضية لعملة Dogecoin دوجكوين المشفرة .







خلال ظهور إيلون ماسك فى برنامج SNL التليفزيونى الكوميدى الشهير، بدأ بالسخرية من عملة دوجكوين المشفرة، فى عدد من المشاهد الذى حل فيها ضيفا على البرنامج الكوميدى الأمر الذى تسبب فى تهاوى العملة بشكل كبير.

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وبحسب موقع CNET فإن سعر عملة Dogecoin دوجكوين المشفرة تهاوى بأكثر من 25 % حيث هبط قيمة السهم الواحد لها من حوالى 66 سنتا إلى أقل من 50 سنتا ، وهو الأمر الذى سبب إحباطا كبيرا لعدد من المستثمرين فى العملة التى شهدت صعودا كبيرا فى الفترة الأخيرة.ويرجع صعود عملة Dogecoin دوجكوين المشفرة أيضا إلى إيلون ماسك نفسه الذى قام بالتغريد عنها أوائل العام الحالى 2021 ، ليصبح أكبر داعم لها ويساعد في زيادة سعرها إلى أن تسبب بهبوط سعرها مرة أخرى ليثبت أنه قادر على التحكم فى صعود وهبوط العملة.ومؤخرا ، شهدت عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة ارتفاعا هائلا مباشرة بعد تصريحات إيلون ماسك، حيث قال إن الشركة كانت تستثمر فى بيتكوين، وإنها باعت حوالى 10 % من ممتلكاتها فى بيتكوين.وأدت تغريدة إيلون ماسك على موقع تويتر التى قال فيها إن تسلا باعت 10 % من مقتنياتها فى بيتكوين لإثبات سيولة العملة المشفرة كبديل نقدى، مضيفا أنه احتفظ باستثماره الشخصي في العملة المشفرة ولم يقم ببيع أى عملات بيتكوين الخاصة به بعد اتهامات بأنه يبيع بيتكوين لجنى ثروة هائلة.ومنذ أشهر أثارت تغريدة على تويتر لإيلون ماسك ، جدلا كبيرا بين مستخدمى تطبيقات التواصل الاجتماعى، بعدما طالب المستخدمين بضرورة استخدام تطبيق الدردشة الفورية سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية، الأمر الذى جعل التطبيق يشهد نموا بالغا وتحولا كبيرا من المستخدمين إلي استخدامه.