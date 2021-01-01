شاهد .. يمكنك ارتداءه.. سونى تطلق أصغر مكيف فى العالم بسعر مناسب

يبدو أن العملاق اليابانى، شركة سونى، لديها حل بسيط وبسعر مناسب لحل مشكلة الخروج فى درجات الحرارة المرتفعة، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز Reon Pocket 2 ، وهو عبارة عن مكيف صغير للغاية قابل للارتداء، حيث يعتبر الأصغر فى الحجم على الإطلاق، ويقوم بتبريد الجسم فى ظل درجات الحرارة المرتفعة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن مكيف Reon Pocket 2 ياتى مع عدد كبير من الميزات حي يعمل على تحسين مقاومة العرق، حيث يعتبر أكثر ملاءمة لحالات التمرينات الخفيفة، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، ويعطى نتائج كبيرة فى التبريد.
ويتميز مكيف Reon Pocket 2 بامتصاص الحرارة بقدرات كبيرة للغاية، كما يتكون الجهاز من جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث يوفر المزيد من قوة التبريد وينقل درجات الحرارة الباردة بسهولة أكبر إلى الجلد.
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