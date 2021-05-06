

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10-5-2021 سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10-5-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10-5-2021، عقب انخفاضه ختام الاسبوع الماضي بمعدل قرش واحد.







وبلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

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وقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه، وقدم بنك مصر اقل سعر لـ بيع الدولار 15.70.وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدوليCIB، ، المصرف العربي الدولي،HSBC الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي”.وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول، قناة السويس، المشرق، البركة، الاهلي المتحد، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان”.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، وفا، ABC، العربي ”.