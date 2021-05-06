

178.5 مليون دولار صادرات الفواكه الطازجة المصرية بالربع الأخير من 2020 178.5 مليون دولار صادرات الفواكه الطازجة المصرية بالربع الأخير من 2020

حققت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة، ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من عام 2020، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 178.5 مليون دولار خلال الفترة "أكتوبر-ديسمبر" من عام 2020، مقابل 123.7 مليون دولار في الربع المقابل من عام 2019، بزيادة بلغت 45.8 مليون دولار.



ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباين صادرات الفواكه الطازجة بين ارتفاع وانخفاض في الشهور الثلاثة، حيث بلغت قيمة الصادرات من الفواكه الطازجة نحو 37.5 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 44.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 7 ملايين دولار، يليه الصادرات في شهر نوفمبر الماضي، وبلغت قيمتها 26 مليون دولار، مقابل 29.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 3.5 ملايين دولار وبنسبة تراجع بلغت 11%.



أما في شهر ديسمبر الماضي، فقد سجلت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة قفزة كبيرة، وبلغت قيمتها نحو 115 مليون دولار، مقابل 50.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 64.5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 128%.



وتتمتع الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة، بميزة نسبية كبيرة بين عدد كبير من الأسواق وخاصة الأسواق الأوروبية، وهو ما يفسر ارتفاع الصادرات المصرية سنويا، على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل عام 2020.