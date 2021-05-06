

سعر السمك والجمبرى فى مصر الأحد 9 مايو 2021 سعر السمك والجمبرى فى مصر الأحد 9 مايو 2021

شهد سوق السمك فى مصر اليوم الأحد 9 مايو 2021، ثبات واستقرار خاصة فى الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.



وتنشر "المصرى اليوم" سعر السمك اليوم الاحد ببداية التداول كالتالى:



البلطى سعر التداول 23 جنيه للكيلو وأقل سعر 22 وأعلى سعر 25 جنيه

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