

رسميًا..طرح سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 349.900 جنيه رسميًا..طرح سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 349.900 جنيه

موجة من الترقب والانتظار مع مزيج من التوقعات والتكهنات انتشرت بشكل واسع في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لطرح النسحة الأحدث من "فيتارا" السيارة الـ SUV الأيقونية الأشهر من الصانع الياباني "سوزوكي".. حيث جاءت هذه الموجة من الترقب والتكهنات بعد تداول العديد من الصور التي أفادت أن السيارة وصلت بالفعل للسوق المصري، في حين كشف وكيل "سوزوكي" في مصر "مودرن موتورز" عن الأسعار الرسمية التي ستطرح بها السيارة، إلى جانب بعض المواصفات الفنية والميكانيكية التي كشف عنها مصدر موثوق في "مودرن موتورز" لـ "عالم السيارات".



ووفقًا للمصدر، فمن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن السيارة للسوق المصري والكشف عن كافة مواصفاتها الفنية خلال ساعات ،، كما أفاد أن النسخة الوارده للسوق المصري ستكون من دولة "المجر".



وفي هذا التقرير المفصل من "عالم السيارات" نستعرض معكم المواصفات المبدئية للسيارة التي كشف عنها المصدر لـ "عالم السيارات" مع وعد بالتحديث المستمر لها حين صدور المواصفات والتجهيزات النهائية والإعلان عنها رسميًا من الوكيل:

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الأسعار والفئات:ستطرح "فيتارا" الجديدة كليًا في السوق المصري بنسختين مع تجهيزات قياسية، تختلف كلًا منهم في لون السقف فقط، وقد كشف المصدر عن السعر الرسمي للسيارة والتي ستبدأ من 349.900 جنيه مصري للون الواحد، و356.900 للونين (لون سقف مختلف).ووفقًا لموقع سوزوكي "المجري" فإن "فيتارا" ستتمتع بـ 3 ألوان جديدة ستضاف إلى مجموع ألوانها، وهي: التركواز اللؤلؤي اللامع (Atlantis Turquoise Pearl Metallic)، والبرتقالي اللامع (Horizon Orange Metallic)، واللون العاجي اللامع (Savannah Ivory Metallic).منظومة القوة ونظام التعليق:بحسب ما صرح المصدر، فإن "فيتارا" الجديدة ستطرح بمحرك من 4 اسطوانات بتنفس طبيعي بسعة 1.6 لتر (M16) يمنح السيارة قوة حصانية تصل إلى 120 حصان، وعزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن/متر عند 4400 لفة/دقيقة.تتوافر "فيتارا" عالميًا بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني (المطروح في السوق المصري) أوتوماتيكي اعتيادي من 6 سرعات.ستعتمد "فيتارا" على نظام تعليق أمامي MacPherson-strut ونظام تعليق خلفي torsion-beam الذي اعتمدته سوزوكي لأول مرة في SX4 S-CROSS حيث يمنحك تحمل فائق للطرق الوعرة بالإضافة لراحة في القيادة، وذلك بفضل التكنولوجيا المستخدمة في تصميمه.أنظمة الأمان والسلامة:وبحسب المواصفات المبدئية التي أفاد المصدر بها، فإن "فيتارا" ستطرح بقائمة طويلة من عوامل السلامة والأمان، وهو ما ساهم في حصولها على 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية (Euro NCAP).ستتمتع "فيتارا" بأنظمة فرامل مختلفة منها التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD) والفرامل المانعة للإنغلاق (ABS) إلى جانب انظمة الاتزان لإلكتروني (ESP) ومساعد السيارة في الصعود للمرتفعات( HSA).ستتوفر أيضًا مجموعة من عوامل السلامة والامان المساعدة في القيادة، من بينها مثبت ومحدد السرعة، وحساسات الركن الأمامية والخلفية والكاميرا الخلفية.المواصفات والتجهيزات:إلى جانب الطابع الشبابي الذي ستكتسبه فيتارا من لون السقف المختلف، والألوان الجديدة التي ستضاف إلى قائمة الألوان المميزة للسيارة، ستطرح السيارة بالتجهيزات الداخلية والخارجية التالية:فتحة سقف بانوراما قطعتين بتتفتح بالكاملدخول السيارة بدون استخدام المفتاح (بصمه)زر تشغيل وإيقاف المحرك (Start/Stop Engine)شاشه ترفيه بقياس 7 بوصة (تدعم الاتصال بالهاتف الذكي من خلال أندرويد أوتو وأبل كاربلاى) وبلوتوثعجلة قيادة متعددة الاستخدامجنوط 17 بوصة لونينتكييف أوتوماتيكيمرايات قابلة للضم مع فتح وغلق السيارةفرش جلد مع تطعيمات الكانتارامصابيح أماميه وخلفية بإضاءة LED بالكاملإضاءة نهارية LED