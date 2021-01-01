إطلاق «فورد فيوجن 2021» بـ 560 ألف جنيه

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إطلاق «فورد فيوجن 2021» بـ 560 ألف جنيه

أعلن يوسف ثابت، نائب مدير التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل، الوكيل الحصري لعلامة فورد فى مصر، عن تدشين سيارة فورد فيوجن موديل 2021 فى السوق المصري بثلاث فئات مختلفة، مؤكدًا على فتح باب الحجوزات للعملاء خلال الفترة الحالية.



وتوقع ثابت أن الموديلات الجديدة من فـورد فيوجن ستحدث طفرة كبيرة فى مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لاستكمال خطة زيادة المبيعات حتى نهاية العام.



أسعار فورد فيوجن 2021


وأوضح ثابت أن أسعار فـورد فيوجن سيتبدأ من 560 ألف جنيه، في حين تبلغ الفئة الثانية 625 ألف جنيه، والفئة الثالثة 675 ألف جنيه.

مواصفات فورد فيوجن 2021


تتوفر فـورد فيوجن بمحرك 2000 سي سي، 4 سلندر، وقوة 240 حصان، وعزم أقصى للدوران 340 نيوتن/ متر.

أعلن يوسف ثابت، نائب مدير التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل الحصري لعلامة فورد فى مصر عن تدشين سيارة فورد فيوجن موديل 2021 فى السوق المصري بثلاث فئات مختلفة، لافتا الى فتح باب الحجوزات للعملاء خلال الفترة الحالية .

المصدر: Egypt automotive

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