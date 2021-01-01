أعلن يوسف ثابت، نائب مدير التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل، الوكيل الحصري لعلامة فورد فى مصر، عن تدشين سيارة فورد فيوجن موديل 2021 فى السوق المصري بثلاث فئات مختلفة، مؤكدًا على فتح باب الحجوزات للعملاء خلال الفترة الحالية.
وتوقع ثابت أن الموديلات الجديدة من فـورد فيوجن ستحدث طفرة كبيرة فى مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري لاستكمال خطة زيادة المبيعات حتى نهاية العام.
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التعليقات على إطلاق «فورد فيوجن 2021» بـ 560 ألف جنيه
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