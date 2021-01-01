

«مودرن موتورز» تطرح سوزوكي فيتارا 2021 رسميًا «مودرن موتورز» تطرح سوزوكي فيتارا 2021 رسميًا

طرحت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «سوزوكي» في مصر، أحدث إصدار من سيارة «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 في السوق المحلي، بسعر يتراوح ما بين 350 و 357 ألف جنيه.







سوزوكي فيتارا تحصل على بعض التغييرات العصرية



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وقال محمد يونس رئيس مجلس الإدارة بشركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصري لـ سوزوكي مصر، أن السيارة شهدت بعض التغييرات العصرية بالنسبة للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية.أشار يونس، إلي أن الشركة طرحت السيارة بفئة واحده فقط وبسعر 365 ألف جنيه بالسوق المحلى خلال الفترة الحالية.أوضح أن «سوزوكي فيتارا 2021 »، تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المُدمجة، وتأتي السيارة مع واجهة أمامية أكثر قوة مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية وشبكة تبريد أمامية أطول مع التغيرات التي تعطى طابع رياضي على الجانبين والخلف، وذلك عن طريق تصميم السيارة بأبعاد أكبر مقارنة بالجيل السابق.مميزات محرك سوزوكي فيتاراأضاف أن «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 تتميز بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، وبقوة 120 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن.متر، بالإضافة إلى فتيس 6 سرعات أوتوماتيك اعتيادي، ونظام دفع أمامي للعجلات، ولديها قدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 13 ثانية، وسعة خزان الوقود 47 لتر، وبمتوسط استهلاك البنزين 5.5 لتر لكل 100 كم.وفيما يخص وسائل الأمان، فهي تتضمن 6 وسائد هوائية وABS وEBD وBA والثبات الإلكتروني والثبات على المنحدرات والحفاظ على السير داخل الحارة المرورية وكشف النقاط العمياء وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال وحساسات ركن أمامية وخلفية.