حالة من الرعب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار تحذيرات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شرء البطيخ هذه الفترة، حيث ذهب البعص بإنه محقون بالهرمونات، لكي يظهر بحجم أكبر، ما دفع البعض من التحذير من شراءه لتجنب المخاطر الصحية البالغة التي تُسببها تلك الهرمونات.
أستاذ تغذية: هذا النوع من البيطخ خطر
من جانبه، أجاب الدكتور حسن زكي حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على أزمة البطيخ المهرمن، مؤكدًا إن تلك الشائعات تثار بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدلة واضحة.
وأكد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه بالفعل هناك بعذ المزارعين يستخدمون هرمون لحقن البطيخ، ولكن خلال فترة نموه، موضحًا إنهم يستخدمون هرمونات النمو «الجبرلينات» للمزروعات والنباتات، وهي هرمونات محفزة للنمو أثناء نمو النباتات.
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التعليقات على احذر شراء هذا النوع من البطيخ: يسبب الزهايمر وأمراض الكلى
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