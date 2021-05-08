

احذر شراء هذا النوع من البطيخ: يسبب الزهايمر وأمراض الكلى احذر شراء هذا النوع من البطيخ: يسبب الزهايمر وأمراض الكلى

حالة من الرعب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار تحذيرات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شرء البطيخ هذه الفترة، حيث ذهب البعص بإنه محقون بالهرمونات، لكي يظهر بحجم أكبر، ما دفع البعض من التحذير من شراءه لتجنب المخاطر الصحية البالغة التي تُسببها تلك الهرمونات.



أستاذ تغذية: هذا النوع من البيطخ خطر

من جانبه، أجاب الدكتور حسن زكي حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، على أزمة البطيخ المهرمن، مؤكدًا إن تلك الشائعات تثار بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدلة واضحة.



وأكد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه بالفعل هناك بعذ المزارعين يستخدمون هرمون لحقن البطيخ، ولكن خلال فترة نموه، موضحًا إنهم يستخدمون هرمونات النمو «الجبرلينات» للمزروعات والنباتات، وهي هرمونات محفزة للنمو أثناء نمو النباتات.

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وحذر الدكتور حسن زكي حسونة، من شراء هذا النوع المهمرمن، بسبب ما يسببه الإفراط في تلك الهرمونات من المخاطر الصحية الكبيرة.مخاطر هرمون الجبرليناتيسبب الإفراط في هذا الهرمون العديد من المخاطر، وهي:- الإصابة بمرض السرطان.- التسبب في الفشل الكلوي وأضرار جسيمة بالكلي.- قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض الزهايمر.- التسمم بسبب حقنه بتلك المواد السامة.علامات تشير إلى أن البطيخ يحتوي على هروموناتوأشار أستاذ التغذية أن هناك أنواع تشير إلى أن البطيخ مهرمن بالفعل، على رأسها زيادة حجم البطيخ ووزنه بشكل كبير، وأن يكون عمق البطيخة غير جاف، ومليئ بالماء، كما أن البطيخة غير متماسكة من الجانبين، ومظهرها غير طبيعي.وتابع، أن البطيخة الناضجة، تكون خطوطها الخارجية بارزة، والقشرة لامعة وخالية من الخدوش والنتوء، كما يكون عنق البطيخة الناضجة رفيع نسبيا.