

سحورك اليوم | طبق بيض بالمشروم سحورك اليوم | طبق بيض بالمشروم

أيام قليلة ونودع وجبة السحور، ويهل علينا عيد الفطر المبارك وتعود الحياة كما كانت في الطعام وساعات النوم، لذا نقدم لك اليوم سحورا مميزا بطبق بيض بالمشروم.



المقادير:



4 بيض.

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حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.شرائح رقيقة من المشروم.ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي.ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.طريقة تحضير البيض بالمشروم:إضافة ملعقة واحدة من الزيت النباتي إلى مقلاة غير لاصقة على النار المتوسطة.ثم نترك الزيت حتى يسخن.نضيف ملعقة واحدة من الثوم المفروم ثم نحركه حتى يذبل ويتغير لونه إلى الذهبي الفاتح.نضع البصل المفروم ونحركه حتى يصبح لونه ذهبي فاتح، ثم نضع شرائح المشروم الرفيعة.ونحرك الخليط حتى يذبل المشروم.نضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ثم نترك الخليط حتى تمام النضج.ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه فى مكان جانبي لحين الاستخدام.فى وعاء صغير نضرب البيض بشكل جيد.نضيفه إلى مقلاة صغيرة الحجم على النار المتوسطة ونتركه حتى تمام النضج.نوزع البيض فى طبق التقديم ثم نضع عليه خليط المشروم ونقدمه ساخن.