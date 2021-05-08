

حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021 حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، كل ما يخص حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، اليوم الإثنين 10-5-2021، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.







حالة الطقس اليوم

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وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بأن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.حالة البحار وحركة الأمواج اليوم الإثنينوبشأن حالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 35 20الإسكندرية 27 18وادى النطرون 30 19طنطا 34 19شبين الكوم 35 20دمنهور 35 19بلطيم 27 18مطروح 25 17السلوم 24 19سيوة 34 20بورسعيد 27 19دمياط 26 18الزقازيق 35 20المنصورة 35 20الإسماعيلية 35 20السويس 36 21العريش 28 19رفح 29 19رأس سدر 34 20نخل 36 19نويبع 35 24طابا 34 24كاترين 30 18الطور 36 24شرم الشيخ 38 25الغردقة 38 26مرسى علم 38 26الفيوم 38 23بنى سويف 38 23المنيا 39 24أسيوط 39 24سوهاج 42 25قنا 43 26الأقصر 44 28أسوان 44 28إدفو 44 28أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 40 27شلاتين 36 23أبو رماد 35 22حلايب 31 22رأس حدربة 32 21