حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، كل ما يخص حالة الطقس في القاهرة والمحافظات، اليوم الإثنين 10-5-2021، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بأن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.
حالة البحار وحركة الأمواج اليوم الإثنين
وبشأن حالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 10-5-2021
فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 20
الإسكندرية 27 18
وادى النطرون 30 19
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 20
دمنهور 35 19
بلطيم 27 18
مطروح 25 17
السلوم 24 19
سيوة 34 20
بورسعيد 27 19
دمياط 26 18
الزقازيق 35 20
المنصورة 35 20
الإسماعيلية 35 20
السويس 36 21
العريش 28 19
رفح 29 19
رأس سدر 34 20
نخل 36 19
نويبع 35 24
طابا 34 24
كاترين 30 18
الطور 36 24
شرم الشيخ 38 25
الغردقة 38 26
مرسى علم 38 26
الفيوم 38 23
بنى سويف 38 23
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 44 28
أسوان 44 28
إدفو 44 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 40 27
شلاتين 36 23
أبو رماد 35 22
حلايب 31 22
رأس حدربة 32 21
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