يعترف المكمل الغذائي الأوميجا 3 بأنه من الفيتامينات الهامة التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويعزز الجهاز المناعي وصحة القلب، ولكن له أيضا أضرار كبيرة يمكن أن تسبب أمراض مميتة تؤدي إلى السكتات الدماغية.
وحذرت دراسة جديدة صادرة عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ونشرت في المجلة الأوروبية للقلب، من أثر جانبي مخيف من تناول مكملات زيت السمك "أوميجا 3"، حيث إن زيت السمك من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة باضطراب معين في ضربات القلب.
وذكرت الدراسة: "على الرغم من أن المكمل الغذائي قد يكون أو لا يكون قادرا على المساعدة في الوقاية من أمراض القلب، كما تشير بعض الأبحاث، إلا أنه يأتي مع مخاطره الخاصة، وعلى وجه التحديد يمكن أن يؤدي إلى الرجفان الأذيني".
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التعليقات على دراسة تحذر من الأوميجا 3.. يسبب السكتات الدماغية
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