فصل المتعاطفين والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.. مشروع قانون أمام البرلمان بعد العيد



جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحمل عداء شديد تجاه الدولة المصرية،وتسببت فى خراب كبير للدولة.



وأوضح محمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، أنه بعد بيان الفريق كامل الوزير عقب حادث قطار سوهاج وبنها، كان لزاما التحرك لمساعدته، عبر تشريع برلماني.



وأكد عبد الفتاح محمد، أن لا يجوز أن يشارك أعداء الوطن فى خيراته وموازنة الدولة.

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وقال محمد عبد الفتاح محمد أنه سيتقدم بـ مشروع قانون لفصل كل من يثبت انتماؤه أو متعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين أنه يقوم بعمل صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.وأكد محمد عبد الفتاح، أن المتواجدين بـ الجهاز الإدارى للدولة و منتمين لجماعة الأخوان الإرهابية ليسوا بكثير ولكن خطرهم كبير.ونصت المادة الأولى على أن يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.كما نصت المادة الثانية على أن “تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء ‏الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد”.ونصت المادة الثالثة على أن “‏يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة”.ونصت المادة الرابعة على أن “يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة".