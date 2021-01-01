كيف كانت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك في رمضان؟



القمة بين الأهلي والزمالك في رمضان القمة بين الأهلي والزمالك في رمضان

من جديد، سيلتقي الأهلي والزمالك في قمة مصرية بالأجواء الرمضانية في غضون 22 يوما، بحثًا عن تفوق يساعد أي منهما في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.



ويلتقي الأهلي أمام منافسه الزمالك في التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 على ملعب إستاد القاهرة، في قمة رمضانية جديدة.



وتحمل مواجهة الغد رقم 16 للفريقين في شهر رمضان، بعدما التقى الفريقان من قبل في 15 مباراة سابقة، والتي كان آخرها يوم 18 إبريل الماضي وتحديدا في سادس أيام الشهر المبارك.

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وكان الأهلي نجح وقتها في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة (2-1) في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع، وحملت ثنائية الأحمر توقيع محمد شريف، بينما سجل للأبيض محمود شيكابالا قائد الفريق.وجاءت مباراة القمة رقم 121 بعد غياب قرابة 8 أعوام، لم يلتق خلالها الفريقان في شهر رمضان.وعلى مدار مواجهات القمة في شهر رمضان، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 8 مناسبات، وكان التعادل حاضرا في 4 مباريات، فيما حقق الزمالك الفوز في 3 مناسبات.ويعد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية، هدّاف لقاءات الفريقين في شهر رمضان، بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف.وبشكل عام، التقى الأهلي أمام الزمالك في 121 مباراة، وكان الفوز حليف الأهلي في 46 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا في 48 مباراة، وانتصر الزمالك في 27 مباراة.يُذكر أن الأهلي يدخل مواجهة الغد وفي جعبته 40 نقطة جمعها من 18 مواجهة ليحتل المركز الثاني، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.