صراع في 3 جولات.. سيناريوهات مثيرة لحسم لقب الليجا بين 4 أندية.. وقواعد تحديد البطل



الدوري الإسباني الدوري الإسباني

حافظ إشبيلية على وجوده ضمن الأندية المتنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد التعادل مع ريال مدريد في الجولة الـ35 من عمر المسابقة، وفي نفس الوقت حرم منافسه من صدارة جدول الترتيب.



وأصبح الصراع على لقب الدوري الإسباني هو الأكثر اشتعالاً بين الدوريات الكبرى قبل 3 جولات فقط من نهاية عمر المسابقة، بالتنافس بين أندية؛ أتلتيكو مدريد، برشلونة، ريال مدريد، وإشبيلية.



ويمتلك أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، ثم ريال مدريد بـ75، ويأتي برشلونة في المركز الثالث بنفس النقاط، وإشبيلية في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

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المباريات المتبقية:- أتلتيكو مدريد يواجه كل من: ريال سوسيداد، وأوساسونا على ملعب، ثم يخرج لمواجهة بلد الوليد في الجولة الأخيرة خارج الأرض.- ريال مدريد يواجه كل من: غرناطة وأتليتك بلباو خارج الأرض، وفي الجولة الأخيرة يستضيف فياريال على أرضه.- برشلونة يواجه كل من: ليفانتي خارج الأرض، ثم سيلتا فيجو على أرضه، وأخيرًا ايبار خارج الأرض.- إشبيلية يواجه كل من: فالنسيا على أرضه، ثم فياريال خارج الأرض، وديبروتيفو ألافيس على أرضه.يعد إشبيلية الفريق الأقل حظوظًا بين الفرق الأربعة بعدما أصابته لعنة الوقت الضائع وخسر 5 نقاط في اللحظات الأخيرة أمام ريال مدريد ومن قبله أتليتك بلباو، وهو بحاجة الآن إلى الفوز بكافة المباريات وانتظار تعثر الأندية الثلاثة.أما أتلتيكو مدريد الأوفر حظًا بين الأندية المتنافسة فيكفيه الآن الفوز بمبارياته المتبقية دون النظر لأي فرق أخر.ويحتاج برشلونة إلى تعثر ريال مدريد في أي مباراة وخسارة أتلتيكو مدريد لمباراة مع فوزه بالمباريات الثلاث من أجل حسم التأهل.قواعد الحسم بين الأندية المتساويةيمكن أن يتساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط خلال الموسم الحالي وفي هذه الحالة يتم الترتيب بناء على 3 قواعد:- النقاط في المواجهات المباشرة.- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.- فارق الأهداف في البطولة بشكل عام.وفي حالة التساوي في القواعد الثلاث سالفة الذكر يتم الاحتكام إلى قواعد اللعب النظيف بناء على البطاقات الصفراء والحمراء، والإيقاف الذي تعرض له المدربين.