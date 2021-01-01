هل يلحق بالأولمبياد؟.. تقارير تركية ترجح غياب مصطفى محمد 8 أسابيع



مصطفى محمد مصطفى محمد



كشفت تقارير صحفية تركية، احتمالية غياب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخبي مصر الأول والأولمبي لفترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع قادمة.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة مينيت التركية، فإنها حصلت على بيانًا مقتضبًا من جالاتا سراي يشير إلى خضوع مصطفى محمد لفحص طبي اليوم، الأحد.



وأصيب مصطفى محمد في الكاحل خلال الثوان الأخيرة من لقاء فريقه ضد بشكتاش أمس، السبت، بالدوري التركي، ليغادر أرض الملعب محمولًا.

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وجاء نص البيان: "علاج مصطفى محمد بدأ، الفحوصات أثبتت أنه تعرض لإصابة بتهتك بسيط في الأنسجة وتورم في عظمة كاحل القدم اليسرى".ورجحت الصحيفة أن موسم مصطفى محمد مع جالاتا سراي قد انتهى بالفعل، خاصة أنه لن يستطيع لعب أي مباراة لفترة من ستة إلى ثمانية أسابيع.الجدير بالذكر أن مصطفى محمد يعد من عناصر منتخب مصر الأولمبي الأساسية والتي تستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوم 23 يوليو القادم.