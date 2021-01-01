كشفت تقارير صحفية تركية، احتمالية غياب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخبي مصر الأول والأولمبي لفترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع قادمة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة مينيت التركية، فإنها حصلت على بيانًا مقتضبًا من جالاتا سراي يشير إلى خضوع مصطفى محمد لفحص طبي اليوم، الأحد.
وأصيب مصطفى محمد في الكاحل خلال الثوان الأخيرة من لقاء فريقه ضد بشكتاش أمس، السبت، بالدوري التركي، ليغادر أرض الملعب محمولًا.
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التعليقات على هل يلحق بالأولمبياد؟.. تقارير تركية ترجح غياب مصطفى محمد 8 أسابيع
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