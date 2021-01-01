الزمالك: نتحفظ على حكم القمة.. ومستاؤون من التعليق والإخراج

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صورة الخبر: أمين عمر
أمين عمر

عبر عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم الزمالك، عن تحفظ ناديه على حكم مباراة القمة.

وأعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بقيادة أمين عمر، ومساعدة هاني عبدالفتاح، ويوسف البساطي، والحكم الرابع أحمد الغندور، ويتواجد محمود عاشور حكما للفيديو، ومحمود بسيوني مساعدا للفيديو.

وكتب الدرديري عبر حسابه على تويتر: "هناك تحفظ كبير على حكم مباراة القمة أمين عمر، بسبب انتماءات له ولوالده لاعب إسكو الأسبق للنادي المنافس".

وأكمل: "هناك استياء من التعليق بشكل عام ضد الزمالك، وحدث ولا حرج عن الإخراج في المباريات، لكن المؤكد هناك تحركات ضد كل ذلك، والله المستعان".

ويلتقي الاهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين، على ستاد القاهرة، بالجولة الـ21 للدوري.

المصدر: elbalad

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