إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس



زراعة عين شمس زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جدول الامتحانات المقترح للدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني 2020-2021،



وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان اخر موعد لتغيير تاريخ امتحان في حالة التعارض فقط يوم 24 مايو 2021 .





قد يعجبك أيضا...

قامت جامعة عين شمس ، تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية، و مدير وحدة مكافحة العدوى ، بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الاساتذة والطلاب، لقياس مدى رضاءهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.و أوضح الدكتور أيمن صالح ، أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، مضيفا أن الجامعة تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات و تطبيق الإجراءات الوقائية ، كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.