إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

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صورة الخبر: زراعة عين شمس
زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جدول الامتحانات المقترح للدراسات العليا الفصل الدراسي الثاني 2020-2021،

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان اخر موعد لتغيير تاريخ امتحان في حالة التعارض فقط يوم 24 مايو 2021 .

قامت جامعة عين شمس ، تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية، و مدير وحدة مكافحة العدوى ، بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الاساتذة والطلاب، لقياس مدى رضاءهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

و أوضح الدكتور أيمن صالح ، أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، مضيفا أن الجامعة تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات و تطبيق الإجراءات الوقائية ، كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.

المصدر: elbalad

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